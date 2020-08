Man rijdt met 70 kilometer per uur op elektrische step over viaduct van Vilvoorde Robby Dierickx

03 augustus 2020

10u29 12

Op sociale media circuleert een filmpje van een man die afgelopen nacht met een elektrische step 70 kilometer per uur haalt op het viaduct van Vilvoorde. Een automobilist filmde hoe de man, die in short en T-shirt op de step stond, op de pechstrook van de Brusselse ring reed. Op de teller van de wagen zien we dat de man maar liefst 70 kilometer per uur haalt.