Man opgepakt dag voor proces over agressie tegenover agent na nieuw geweld tegen agenten Wouter Hertogs

10 juni 2020

10u59 0 Vilvoorde Een Vilvoordse twintiger riskeert 9 maanden voor geweld tegen de politie. Opmerkelijk: de man was vrij onder voorwaarden in dit dossier maar werd afgelopen zondag opnieuw opgepakt omdat hij agenten zou geslagen hebben.

In juni 2017 kwam het in het centrum van Vilvoorde tot een discussie tussen een agent en enkele jongeren. Hierop scholden ze hem uit. Een van hen wierp zelfs een fles naar de agent. Korte tijd nadien wordt R.H. opgepakt op basis van een persoonsbeschrijving van een getuige. “Ook de betrokken agent heeft hem nadien formeel herkend”, aldus het parket dat 9 maanden cel vorderde. De procureur stipte ook het criminele parcours van de man aan. In 2018 kreeg hij een werkstraf maar 3 weken na het vonnis werd hij alweer opgepakt na een reeks inbraken. De man was tot voor kort vrij onder voorwaarden maar kon uiteindelijk zijn proces niet bijwonen als een vrij man. Zondag werd hij immers opgepakt na een nieuw incident waarbij hij politieagenten zou geslagen hebben. De verdediging vroeg niettemin de vrijspraak in het dossier waarvoor hij moest verschijnen.. “De herkenning gebeurde niet conform de regels; Er werd geen fotopanel gebruikt”, klonk het. Uitspraak op 22/6