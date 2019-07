Man neergestoken na caféruzie over ex van verdachte Dimitri Berlanger en Tom Vierendeels

01 juli 2019

17u41 0 Vilvoorde Een 44-jarige man uit Vilvoorde is zaterdagnacht ernstig gewond geraakt bij een steekpartij na een uit de hand gelopen caféruzie op de Grote Markt. Het slachtoffer incasseerde messteken in arm en schouder maar is intussen buiten levensgevaar. De 34-jarige verdachte, eveneens uit Vilvoorde, verschijnt vandaag voor de onderzoeksrechter. Het parket vraagt zijn aanhouding.

Het incident dateert van zaterdagavond laat. “Er was discussie ontstaan in een café op de Grote Markt in Vilvoorde over een ex-vriendin van de verdachte”, zegt woordvoerster Carol Vercarre van het parket Halle-Vilvoorde. “De discussie werd buiten op straat verder gezet. De verdachte trok een mes en stak het slachtoffer in arm en schouder en vluchtte daarna weg.”

Volgens onze informatie zaten de twee op het terras van café Groote Markt en liepen de gemoederen op een gegeven moment hoog op. Er werden een aantal slagen uitgedeeld en de twee zetten hun dispuut op de Lange Molensstraat verder. Ter hoogte van de nachtwinkel werden uiteindelijk de messteken uitgedeeld.

Omstaanders verwittigden de hulpdiensten en het slachtoffer werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij is intussen buiten levensgevaar.

De verdachte werd met behulp van verschillende getuigen geïdentificeerd en wordt vandaag voor de onderzoeksrechter geleid. Het parket vordert zijn aanhouding voor poging tot doodslag.