Man mishandelt op gruwelijke wijze 4 vrouwen en zijn 2 minderjarige dochters Parket vordert 20 jaar cel Wouter Hertogs

10 januari 2020

13u01 0 Vilvoorde Een 35-jarige man uit Vilvoorde riskeert 20 jaar cel voor het onmenselijk behandelen van verschillende kwetsbare vrouwen. De man ging zich te buiten aan de meest weerzinwekkende gruweldaden, om zo controle uit te oefenen op zijn slachtoffers.

De man werkte steeds volgens hetzelfde stramien. Hij zocht contact met jonge kwetsbare vrouwen, waarvan sommigen al geplaatst waren bij een pleeggezin. Hij beloofde hen de hemel op aarde en eens hij hen in hun macht had ging hij door het lint. Een van zijn exen, Sylvie K. leerde hij kennen toen ze 15 was. Toen ze dreigde op internaat gestuurd te worden maakte hij haar zwanger toen ze 17 was. Hierdoor kon hij haar in huis nemen. “Zes jaar zou ze onder zijn terreur leven”, verwoordde procureur des konings Ine Van Wijmersch het. Naast dagelijkse slagen en stampen maakte hij haar ook regelmatig vast aan een bed of de trap, met een glas water dat net niet binnen handbereik stond. Hij verplichtte hun dochter met een bb-gun te schieten op haar. Zelf schoot hij met diezelfde bb-gun op haar geslachtsdelen. Ook wurgde hij haar in een bos in Peutie tot ze bijna bewusteloos was. Daarnaast dwong hij haar seks te hebben met een ander slachtoffer van hem. Het bleef niet bij fysieke terreur. Zo moest ze alles wat in de kasten stond uit het hoofd leren. Indien ze niet perfect kon zeggen wat waar stond strafte hij haar.

Ondertussen had hij nog een tweede dochter gekregen met haar. Wat hij de twee jonge meisjes aandeed was zo mogelijk nog weerzinwekkender. Naast seksuele handelingen en het dwingen van porno te kijken met hem ging hij zich te buiten aan de meest verregaande straffen. Hij gooide met ijzeren dartspijltjes naar hen en weigerde hen soms eten te geven. “Het ging zo ver dat ze boter aten om toch maar iets binnen te hebben”, aldus het parket. Ook gaf hij hen frequent zweepslagen en ketende hij hen ook vast aan de trap. Ze werden ook meermaals opgesloten in de kelder. Een dochtertje moest als straf een hele krant overschrijven.

“Deze man hoort niet thuis in onze samenleving”, aldus Van Wijmersch die 20 jaar cel vorderde. Ook werd een terbeschikkingstelling van 15 jaar gevraagd.

De verdediging pleit deze namiddag.