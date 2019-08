Man mishandeld in eigen woning WHW

12 augustus 2019

12u10 0 Vilvoorde Een man is in zijn woning van zijn geld en bankkaarten beroofd door twee personen. Het slachtoffer werd gekneveld en zou daarna mishandeld zijn met een elektriciteitskabel. Een verdachte werd opgepakt. De raadkamer bevestigde zijn aanhouding.

Twee mannen drongen op 5 augustus een woning binnen in Vilvoorde en sloten de bewoner op in zijn kelder. Hierbij gingen de daders aan de haal met cash geld en de bankkaarten van het slachtoffer. De man zou met een elektriciteitskabel mishandeld zijn. Hierna werd hij gekneveld. Buurtbewoners hoorden de man schreeuwen en verwittigden de politie, die uiteindelijk een van de vermoedelijke daders kon oppakken. De man werd aangehouden door de onderzoeksrechter op verdenking van diefstal met geweld en verscheen afgelopen vrijdag voor de Brusselse raadkamer. Daar is zijn aanhouding bevestigd. Hij blijft nog minstens een maand in de cel.