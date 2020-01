Man krijgt celstraf met uitstel...en breekt drie maanden later in bij ex-werkgever WHW

08 januari 2020

21u40 0 Vilvoorde Een Oost-Europese man riskeert 18 maanden cel voor een inbraak in een speelhal in Vilvoorde. De man was eerder werkzaam geweest in de zaak en had nog een eitje te pellen met de uitbater.

In maart had de man het plan opgevat om te gaan stelen bij zijn voormalige werkgever. “Mijn baas was echt niet sympathiek. We konden elkaar niet uitstaan. Nadat ik veel teveel had gedronken besloot ik in te breken in de speelhal”, gaf de man voor de rechter toe; Uiteindelijk ging hij aan de haal met 500 euro cash geld en elektronica. “Ik werd wakker met een kater en cash geld rond mij. Toen besefte ik pas echt wat ik gedaan had”, verwoordde hij het. Op basis van bewakingsbeelden kon hij meteen geïdentificeerd worden. Opvallend: 3 maanden daarvoor was hij al veroordeeld geworden tot 15 maanden cel met uitstel voor slagen en verwondingen. “Meneer heeft de ernst van die veroordeling duidelijk niet goed ingeschat”, aldus het parket dat daarom een effectieve celstraf vorderde. Uitspraak op 29 januari.