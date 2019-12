Man dreigt er -anoniem- mee huis van ex in brand te steken WHW

12 december 2019

17u06 0 Vilvoorde Een twintiger uit Vilvoorde riskeert een werkstraf van 80 uur voor het belagen van zijn ex-vriendin. De man dreigde er zelfs mee om haar huis in brand te steken.

Op 26 maart 2017 zette zijn vriendin een punt achter hun relatie. Dit kon hij niet verkroppen en hij belde haar talloze keren per dag. Op 10 juni belde hij haar 60 keer op een uur. Op 27/6 belde hij 150 keer naar haar. “De toon ging van smekend over grimmig naar bedreigend”, aldus het parket. Naast de vele telefoontjes stuurde hij haar ook verschillende foto’s van zijn armen nadat hij ze bekrast had. Ook werd de vrouw ‘achtervolgd’ door valse profielen die haar op sociale media bestookten met venijnige opmerkingen. “Ik staak uw kot vanavond in brand”, werd haar door zo’n vals profiel gemeld. Niet geheel onverwacht bleek haar ex achter deze profielen te zitten. “Hij is veel te ver gegaan en beseft dat. Vlak na dat bewuste bericht wilde hij het al wissen maar dat lukte niet meer. Nu is hij erover en is hij weer op het rechte pad”, aldus de verdediging. Uitspraak op 9 januari.