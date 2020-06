Man downloadt herhaaldelijk kinderporno via Dropbox: 10 maanden cel gevorderd Wouter Hertogs

10 juni 2020

17u23 0 Vilvoorde Een man uit Vilvoorde die herhaaldelijk kinderporno downloadde via Dropbox riskeert 10 maanden cel. “Ik zat in een depressie”, gaf hij als uitleg tegen de politie.

Het onderzoek was van start gegaan toen het parket Halle-Vilvoorde vanuit de Verenigde Staten het bericht had gekregen dat een inwoner van het arrondissement tussen juli en september 2017 herhaaldelijk kinderporno had gedownload. Onderzoek van het IP-adres van de computer waarop dat gebeurd was, leidde naar de verdachte. Die had weliswaar voor het downloaden het mailadres van zijn huisgenoot gebruikt maar gaf al snel de feiten toe. “Ik was in een depressie verzeild geraakt en was op het internet aan de praat geraakt met een groep mannen. Die gesprekken namen al snel een seksueel getinte toon aan en er werd regelmatig pornografisch materiaal gedeeld”, klonk het in zijn eerste verhoor.

“Betrokkene heeft in totaal vijf keer zo’n Dropbox-folder gedownload”, zei de substituut. “Naar eigen zeggen was hij geschokt toen hij die opendeed, maar hij heeft de foto’s en video’s vervolgens wel opgeslagen en niet verwijderd.” Volgens een gerechtsdeskundige was er slechts een klein gevaar op recidive maar dan moest de man zich wel laten begeleiden, onder meer voor zijn depressie. Nu hij niet kwam opdagen voor zijn proces, zag het parket geen enkele andere mogelijkheid dan een effectieve gevangenisstraf te vorderen. Het vonnis wordt op 22 juli uitgesproken.