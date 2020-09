Man blijft ook na vrijlating ‘stelen om te overleven’ Wouter Hertogs

30 september 2020

10u31 0 Vilvoorde Een onverbeterlijke winkeldief is opnieuw voor de rechter moeten verschijnen. De man werd na enkele winkeldiefstallen onder voorwaarden vrijgelaten maar dit weerhield hem er niet van om meteen opnieuw op strooptocht te gaan.

De man, die op straat leefde, was begin dit jaar gearresteerd na enkele diefstallen in winkels te Brussel. Hij werd al snel vrijgelaten onder voorwaarden maar ‘om te overleven’ zag hij zich genoodzaakt om opnieuw te gaan stelen. Op 7 mei werd hij in de Colruyt van Vilvoorde betrapt bij het stelen van enkele pakjes roltabak. “Meneer blijft in dezelfde spiraal zitten. Daarom vorder ik 6 maanden cel”, aldus het parket. De man zelf kwam niet opdagen ter zitting. Uitspraak op 26 oktober.