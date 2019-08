Man betrapt door politie bij plegen van inbraak WHW

12u24 0 Vilvoorde Een twintiger is veroordeeld tot 30 maanden cel nadat hij op heterdaad betrapt werd bij een inbraak in het centrum.

Op 19 april reed een patrouille voorbij toen de man bezig was met de voordeur van een woning te forceren met een breekijzer. Hij bleek ook pepperspray en 2400 euro cash geld bij zich te hebben. Eerder al was er een onderzoek opgestart naar verschillende inbraken in de buurt. Hieruit bleek dat er 5 weken eerder al exact 2400 euro in identiek dezelfde coupures was gestolen. De braaksporen toen bleken overeen te komen met het breekijzer dat hij bij zich had. Bovendien had hem getuige hem zien weglopen na de inbraak én werd zijn gsm gelokaliseerd bij die inbraak. Daarom besloot de rechter hem 30 maanden cel te geven voor de poging inbraak waarbij hij betrapt werd en de eerdere inbraak.