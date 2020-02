Madtiger Bar is nu Madtiger Bar & Resto Vilvoordenaar Stéphane Brandelet staat opnieuw aan de kookpotten MKV

13 februari 2020

16u52 0 Vilvoorde In De Kruitfabriek kan je altijd terecht voor resem diverse activiteiten, maar vaste waarde is toch de Madtiger Bar. Sinds woensdag kan je daar opnieuw voor meer dan een drankje alleen terecht. Stéphane Brandelet (39) is terug van weggeweest en staat opnieuw achter het fornuis. Dat maakt van Madtiger Bar nu Madtiger Bar & Resto

“Zo’n twee maanden geleden vroegen de uitbaters van De Kruitfabriek of ik geen interesse had. Na een paar nachtjes slapen heb ik ‘ja’ gezegd. De keuken is wat aangepast en sinds woensdag is ze open”, zegt Stéphane gemotiveerd. “Sven ken ik al van in de scouts en ook Didier ken ik via Sven al heel lang, we weten waaraan we beginnen!”

Hoewel hij niet voor het eerst in de keuken staat in De Kruitfabriek, had hij toch wat gezonde stress voor de eerste dag. “Wakker heb ik er niet van gelegen, maar ik had wel wat stress. Na zeven maanden opnieuw je ritme vinden, is toch wat spannend.” Tot zeven maanden geleden was hij hier terug te vinden bij Barboufz en mensen kennen hem ook van restaurant Karakter in Vilvoorde.

Tijd voor een nieuw hoofdstuk dus. “We willen hier vooral een toegankelijke keuken bieden voor jong, oud en gezinnen met kinderen. En dat met verse producten uiteraard”, aldus Stéphane. Op de kaart vind je een aanbod dat van tapas, Thaise curry, balletjes in tomatensaus tot een dame blanche en dergelijke gaat.