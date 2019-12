Madelief (9) stelt eigen klimaatideeën op stadhuis voor: “Nee, ik wil niet de nieuwe Anuna worden” Margo Koekoekx

27 december 2019

14u17 4 Vilvoorde Hoewel Madelief Waents (9) als een zacht meisje overkomt, heeft ze een duidelijke mening. “Ik haat plastic en wil een beter leven voor de ijsberen.” Samen met haar gezin draagt ze haar steentje bij aan het milieu. Ze ging op weekend met Kids Climate Conference en kwam daarvan verslag uitbrengen op het stadhuis van Vilvoorde. Tine Paredis(CD&V) en Didier Cortois (Open Vld), de betrokken schepenen, waren een en al oor.

Wat haalbaar zou zijn, is het inlassen van veggie-vrijdag op school Madelief Waents (9)

Voor haar negende verjaardag vroeg ze om lidmaatschap bij WWF Rangers. “Vervolgens kon je je inschrijven om mee op kamp te mogen met de Kids Climate Conference”, vertelt mama Birgit Van Keymeulen (34). “Daarvoor moest je een motivatiebrief schrijven aan WWF en vervolgens kozen zij 150 deelnemers uit die ambassadeur werden.” De kinderen uit Nederland en Vlaanderen konden naar hartenlust hun ideeën en fantasieën de vrije loop laten. Daaruit werden tal van ideeën gefilterd om ook effectief iets te doen voor het klimaat.

Didier Cortois is het daar volledig mee eens. “Kinderen hebben die fantasie nog en vaak zitten daar bruikbare en inspirerende ideeën achter die wél haalbaar blijken. Als volwassene raak je dat kwijt en werk je beperkter.”

“De nieuwe Anuna De Wever wil ik niet meteen worden. Al wil ik wel een voorbeeld zijn en tonen hoe je met kleine inspanningen veel kan bereiken!” Ze zijn als gezin niet fanatiek, maar proberen wel bewust te leven en integreren dat waar mogelijk in hun dagelijks leven. “Als iedereen dat zou doen zijn we al een grote stap verder”, zegt Birgit. “Wij doen ons best maar zijn totaal niet van plan om in een houten hut te gaan wonen. Ik wil ook geen mama zijn die haar dochter het eten van een ingepakt koekje op café verbiedt.”

Madelief reikt enkele mogelijke initiatieven aan. “Op school mogen we bijvoorbeeld geen individueel verpakte koekjes meenemen en enkel herbruikbare brooddozen gebruiken. Maar nog iets wat haalbaar zou zijn is het inlassen van veggie-vrijdag. Een dag geen vlees eten heeft ook een positief effect op het klimaat.”

Plastic etende vis

“Iets wat heel makkelijk is maar wat te weinig mensen doen is het meenemen van potjes naar de winkel voor hun beleg. Dat is een gewoonte en levert veel minder plastic op. Hopelijk schakelen meer winkels over op deze methode”, klinkt het vastberaden. “Op het weekend kwam het idee van de plastic-etende-vis boven drijven. Dat zou een handig toestel zijn om plastic weer uit de oceanen te halen. Wist je dat er zelfs een mobiele escape room is in het teken van plastic?”

Alle ideeën van de kinderen werden gebundeld in een leuke brochure en die kregen ze mee om uit te delen. Zo ligt er nu eentje steevast in de klas.

Didier en Tine zien al inspirerende zaken in de brochure. “Een veggie-vrijdag invoeren in het stadhuis om het goede voorbeeld te geven? Ik zie dat wel zitten! En de klimaatquiz lijkt me ook een goed instrument om het bewust worden te stimuleren”, aldus Didier.

Integreren in stad

Ook Tine heeft al heel wat ideeën in het hoofd. “Bij bedrijf PB-gelatine zitten ze bijvoorbeeld met rest-warmte in het water, misschien kunnen we daar energie uit halen. We willen ook meer vergroening, zo gaat de Rooseveltlaan er wat groener uitzien na de renovatie en komen er her en der Tiny Forests. Daarnaast is 2% van de uitstoot afkomstig van gebouw en het eigen wagenpark van de stad, daar gaan we voor duurzame oplossingen waar mogelijk. Én we willen de inwoners zo goed mogelijk stimuleren en ondersteunen om ook hun uitstoot in te perken op verschillende manieren. Hun uitstoot is momenteel goed voor 60% wat woning en mobiliteit betreft.”

Didier haalt aan dat mensen vaak de gevolgen proberen aan te pakken. “Al zetten we wél al reflexmatig in op de toekomst. Komt er een nieuw gebouw dan denken we vooruit. Hoe pakken we dit duurzaam aan? Bij de nieuwe wijk aan het kanaal bijvoorbeeld kijken we ook naar het integreren van alle noodzakelijkheden. Zo kunnen we korte afstanden met de auto herleiden naar: pak de fiets, deelstep of ga te voet.”