Machelen schrapt gemeenteraad, Vilvoorde plant mogelijk virtuele vergadering Robby Dierickx

16 maart 2020

13u24 0 Vilvoorde In Machelen wordt de gemeenteraad van dinsdag geschrapt om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook de gemeenteraad van Vilvoorde, die volgende week maandag op de agenda staat, komt in het gedrang. Al bekijkt men daar wel nog of de vergadering volledig elektronisch georganiseerd kan worden.

“Het staat vast dat we geen normale gemeenteraad zullen organiseren”, zegt Vilvoords burgemeester Hans Bonte (sp.a). “Nu alle gemeenteraadsleden in één zaal onderbrengen, is geen goed idee. Daarom gaan we na of we alles virtueel kunnen organiseren. Wettelijk gezien is dat volgens de provinciegouverneur geen probleem, maar we moeten het organisatorisch wel in orde krijgen. Daar zijn we momenteel volop mee bezig. Lukt dat niet, dan is het in principe geen probleem om de gemeenteraad een maand uit te stellen. Er zijn geen punten die bij hoogdringendheid gestemd moeten worden.”

Op afspraak

In Machelen wordt dinsdagavond al zeker niet vergaderd. “Aanvankelijk waren we van plan om de gemeenteraad mits de nodige voorzorgsmaatregelen toch door te laten gaan, maar gezien er geen belangrijke punten op de agenda staan, hebben we beslist om de vergadering te schrappen”, zegt burgemeester Marc Grootjans (CD&V). “We willen namelijk zo weinig mogelijk risico op besmettingen lopen. Om die reden worden ook de openingsuren van het gemeentehuis beperkt. Wie naar hier wil komen, kan dat alleen op afspraak doen. Bezoekers moeten hun handen verplicht ontsmetten en moeten zich registreren. De diensten zijn wel tijdens de normale openingsuren telefonisch bereikbaar.”