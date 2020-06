Maak foto's in de Zennestad en neem deel aan vier challenges voor Expo 1800 Margo Koekoekx

19 juni 2020

19u14 0

Vilvoorde roept om de mooiste kiekjes te verzamelen en in te sturen. De stad organiseert deze zomer vier challenges en doet daarbij een beroep op haar inwoners. “Stuur je mooiste foto’s uit de Pjeirefrettersstad in voor onze ‘Expo 1800'”, luidt de oproep. Gezien het kort dag is, is er wel al een oproep en een bijhorende deadline zodat enthousiastelingen al aan de slag kunnen. Waar je je foto’s moet insturen is echter nog niet duidelijk. De instructies volgen later.

De eerste uitdaging is het thema landschappen. Wie dit weekend op wandel gaat in de Zennestad weet wat te doen! Deadline is maandag 29 juni 18 uur.