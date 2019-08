Living Tomorrow wil grootste Europese innovatiecampus worden: project naast Ring omvat 50 meter hoge toren met luchthaven voor drones Dimitri Berlanger

08 augustus 2019

17u22 10 Vilvoorde Een toren van 50 meter hoog zichtbaar vanaf de Ring met daarin een hotel, restaurant, tentoonstellingsruimte en op het dak een voorbeeld van een luchthaven voor drones: Living Tomorrow wil in Vilvoorde de grootste innovatiecampus van Europa voor wonen, werken en leven neerpoten in navolging van de drie versies van het ‘Huis van de Toekomst’. Eind dit jaar zouden de werken starten en half 2021 moet het prestigieus project voltooid zijn. Kostprijs: 20 miljoen euro.

Het gaat dan ook om een bijzonder ambitieus project van innovatieplatform Living Tomorrow. “Het eigenlijk de opvolger van onze drie Huizen van de Toekomst”, legt voorzitter en stichter Frank Belien van Living Tomorrow uit. “We gaan een volledig nieuw gedeelte van 1.000 vierkante meter bouwen waarin we hoogwaardige innovatie zullen laten zien. Daartoe gaan we samenwerken met 60 à 70 partners. Aspecten als ICT, Veiligheid en Drones zullen voorop staan.”

Het geheel zal worden ondergebracht in een toren van zowat 50 meter hoog. “We gaan ‘in de hoogte’ om de voetafdruk zo beperkt mogelijk te houden. Om ons project verder te internationaliseren gaan we ook het ‘Hotel van de Toekomst’ voorzien met 90 kamers. Dat zal afgesteld zijn op onze dagelijkse werking als congrescentrum. We willen op die manier de grootste innovatiecampus van Europa worden rond werken, wonen en leven en dat in een permanente tentoonstelling. Op de bovenste verdieping komt een restaurant en op het dak een luchthaven voor taxidrones. Voorlopig een model, maar wie weet wordt die ooit echt operationeel.”

Volgens Belien werd het hele project goed doorgesproken met stad Vilvoorde. “Op de oorspronkelijke bouwaanvraag is geen enkel bezwaar gekomen. We hebben ook maar één buur in een straal van 200 à 300 meter en die is helemaal mee in het verhaal.” De provincie keurde de vergunning goed, maar Vilvoorde legde wel bijkomende voorwaarden op op het vlak van emissie en de voorziening van groengevels.

“We gaan voor een energieneutraal gebouw, wat uiteraard zeer ambitieus is. Daarvoor doen we diepteboringen tot 120 meter en gaan we zonnepanelen integreren. We gaan in de zomer koelte halen uit de grond en opslaan in het beton en in de winter halen we warmte uit de grond.”

Andere voorwaarden waren ook nog de creatie van een mobiliteitshub. “Geen probleem met de nabijheid van Zaventem en de trambus die passeert aan de deur. Ook elektrische fietsen voor de bezoekers worden voorzien.”

Living Tomorrow wil met zijn toren ook een herkenningspunt vormen, een baken zichtbaar vanop de Ring. “Eind dit jaar of begin 2002 zullen de werken starten. We vermoeden dat ze halfweg 2021 zullen voltooid zijn.”

Toch wat protest

Toch weerklinkt er ook wat protest. “Dit wordt een toren van 50 meter hoog en die is in het residentiële Koningslo niet op zijn plaats”, zegt oppositieraadslid Jan Anciaux (N-VA), zelf woonachtig in Koningslo. Volgens hem worden de mobiliteitsoplossingen niet correct voorgesteld – de trambus passeert er niet voor de deur – en dreigt er een conflict met de fietssnelweg.

Burgemeester Hans Bonte (sp.a) toont zich wel enthousiast over het project. “Het is zeer ambitieus en spreekt tot de verbeelding. Controversieel ook maar dat heb je met elk ietwat groter project. De ruimtelijke bestemming is 16 keer tegen het licht gehouden. Dit past daar perfect. Ook de andere punten van kritiek die door de bevoegde commissie werden aangehaald kunnen we weerleggen. Dit wordt voor de stad een absolute meerwaarde.”

Nog tot en met 25 augustus kan bezwaar worden ingediend op de intussen aangepaste vergunning.