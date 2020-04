LIVE workouts op Facebookpagina van de stad Margo Koekoekx

20 april 2020

17u06 0 Vilvoorde Stad Vilvoorde wil haar inwoners de nodige beweging om fit te blijven bieden. Vanaf deze week kan je live via Facebook sessies van een half uur volgen. Elke dinsdag mag je een full body workout verwachten en op vrijdag telkens yoga en pilatesoefeningen. Voor elk wat wils dus.

Met een halfuurtje beweging per dag kom je al heel wat verder. Ga op een veilige manier de deur uit voor een frisse neus en waarom niet sporten van thuis uit?

Elke dinsdag kan je deelnemen aan een full bodyworkout van Redouan Asbai een professioneel thaibokser en elke vrijdag staan er yoga- of pilatesoefeningen met Monica Bermudez op het menu.

Beide wekelijkse beweegsessies zijn laagdrempelig en variëren in hun oefeningen zodat zowel ervaren als niet-ervaren sporters hun uitdaging vinden in de oefeningen. Wil je deze live uitzending volgen? Dan kan dat via het volgende event op de Facebookpagina van de stad. De sessies gaan elke dinsdag en vrijdag door om 20u15.

“Vilvoorde is een jonge en sportieve stad. Dat wil ik als schepen van sport ook zo houden tijdens de coronamaatregelen. Daarom hoop ik dat we met dit initiatief veel Vilvoordenaren samen aan het bewegen krijgen. Want Vilvoorde beweegt!”, aldus Moad El Boudaati (Sp.a), schepen voor jeugd, sport en cultuur.