Little Jimmy is niet meer. De Blues verliezen daarmee een gekend en geliefd muzikant Margo Koekoekx

07 januari 2020

18u26 5 Vilvoorde Marc Claeys, beter gekend als Little Jimmy, is niet meer. Daarmee verloor Vilvoorde afgelopen zondag een bekend en geliefd gezicht. De Bluesmuzikant had jarenlang een woonboot op het kanaal in Grimbergen, praatte de optredens op de Pjeireblues aan elkaar en genoot geregeld van een goed glas rode wijn op de Grote Markt in Vilvoorde.

“Het was een bon vivant die leefde van de Blues en de liefde, dat mag gerust gezegd worden. Zijn vader stuurde hem zelfs naar Amsterdam om zich te herpakken en zei: “Jimmy herpak u en ga voor een deftige job, het is vijf voor twaalf!”, Waarop Jimmy dan zei: “Pa, het is al vijf ná twaalf hoor.”” zegt Johan Serkeyn al lachend. Het was een opmerkelijk en graag gezien figuur zoveel is duidelijk.

The Rolling Stones

Little Jimmy was vooral gekend in de Blues-wereld en trad ooit op met zijn groep Little Jimmy & The Sharks als voorprogramma van The Rolling Stones en Led Zeppelin. Hij was zowat de peter van de Pjeireblues, in het Ruiterijcomplex in Vilvoorde. Naast zijn optreden in de eerste editie praatte hij de volgende tien edities van het muziekfeest aan elkaar. Johan Serkeyn leerde hem kennen toen Jimmy in Schaarbeek nog repeteerde op het vierde verdiep in GC De Kriekelaar. “Hij was zowat onze locale held. Hij zat in het commité van de Pjeireblues, hielp ons zo nu en dan uit de nood en steunde waar mogelijk.”

Zwembrevet

Hij bracht de afgelopen tien jaar veel tijd door op zijn woonboot aan het Groeneveld en de zeilclub in Grimbergen. “Daar haalde hij voor ieders neus nog leeftijd zijn zwembrevet. Dat had hij namelijk niet. Hij moet ongeveer zestig geweest zijn als hij voor omstaanders het kanaal over en weer zwom en zo puffend zijn brevet haalde.”

Voor Johan’s zestigste verjaardag kreeg hij van zijn vrouw Annemie Little Jimmy als cadeau. “Ze vroeg hem om samen met Toon Derison (drummer bij eerste formatie van El Fish) op te treden voor mijn verjaardag in onze tuin. Hij moest na aankomst eerst een uur in de zetel rusten alvorens hij optrad, daar had ik zelfs niets van in de gaten!”

Hij was vaak te spotten in café Het 13de Gebod bij Anita, maar ook later toen de zaak al in Alain’s handen was. “De grote markt kon hem wel bekoren. Hij zat hier geregeld op een terras en was er altijd bij wanneer er ergens een Bluesoptreden was.

Little Jimmy werd in 1944 geboren als bakkerszoon Marc Claeys in Ledeberg en vereeuwigde zijn bakkersafkomst met de artiestennaam Don Croissant, waaronder hij eind de jaren 90 optrad. Afgelopen zondag overleed hij onverwacht op 75 jarige leeftijd.