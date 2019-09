Lien (36) en haar man Piet (34) willen Vilvoords pand tegen begin volgend jaar omtoveren tot nieuwe koffiebar Margo Koekoekx

26 september 2019

15u23 7 Vilvoorde Lien Warmenbol (36) en haar man Piet Van der Vliet (34) kochten begin september het pand op de hoek van de Bergstraat met de Lange Molenstraat in Vilvoorde. Tegen begin 2020 hopen ze het om te toveren tot een gloednieuwe koffiebar.

Na de sluiting van Revolver57 miste Lien opnieuw een goede, typische koffiebar in Vilvoorde. Vandaar dat ze samen met haar man Piet aan dit nieuwe avontuur begint. “Het ondernemen zit er echt in, dat maakt deel uit van mijn werk bij Markant, maar ook van het vrijwilligerswerk dat ik doe bij Broeilab. Daar help ik zelf startende ondernemers en creatievelingen om bijvoorbeeld een geschikte locatie te vinden.”

Passie voor verbouwen

Verder heeft ze ook een passie voor verbouwen. “Op mijn 22ste kocht ik mijn eerste pand in Antwerpen. Ondertussen zijn we aan het vierde toe”, vertelt Lien. In Antwerpen renoveerde ze twee oude herenhuizen die daarna opnieuw verkocht werden. Nu wonen ze in Houtem met hun twee kinderen in een hoeve die ze ook zelf opknapten. Ze leerde er zelfs zelf elektriciteit te leggen. “Al die panden houden is natuurlijk niet mogelijk, maar het verbouwen op zich doe ik heel graag. Ik heb een baksteen in mijn maag”, klinkt het.

In het pand dat ze nu kochten zijn niet zo veel renovatiewerken nodig. “Vroeger waren het kantoren, er is een bank in geweest - de zware deur van de kluis met cijferslot in de kelder is er zelfs nog - en laatst huisde er een advocatenkantoor. Op zich vind ik deze stijl uit de jaren ‘70 wel mooi en we zullen zeker wat stukken bewaren zoals de authentieke draaitrap.” Daarnaast gaan er wel wat veranderingen gebeuren. Er komt een keuken en aangepast sanitair, van de diepe venstertabletten maken ze een vitrinetoog en ook de inkom wordt aangepakt.

Ruimte voor workshops

“De kantoorruimtes op de bovenverdieping gaan we verhuren om workhops te geven, als vergaderruimte, of er kan bijvoorbeeld een logopediste haar sessies geven.” De verhuurneemt het koppel zelf op zich, de koffiebar zal uitgebaat worden door iemand anders. “We hebben momenteel contact met iemand, maar het staat nog niet op papier dus daar wachten we nog even mee.”

Lien werkt voor Markant en steekt ook nog veel tijd in vrijwilligerswerk bij The Vilvettes (voor Vilvoordse vrouwen die elkaar graag willen ontmoeten en van hun stad een fijnere plaats willen maken, red.) en Broeilab. En alsof dat allemaal nog niet genoeg is heeft ze ook nog haar hobby: naaien. Met twee dochters van 4 en 6 in huis kan je wel wat. Zo maakt ze bijvoorbeeld elke winter een jas voor hen.

Benieuwd naar wat deze creatievelingen er van gaan maken? Vanaf januari 2020 kan je er waarschijnlijk al terecht voor een lekkere koffie of chai latte.