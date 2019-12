Lichtgevend paard gesignaleerd in Vilvoorde centrum MKV

01 december 2019

Wie afgelopen vrijdag aan het rondpunt ter hoogte van de grote kerk in Vilvoorde langskwam, kon zien hoe het Vilvoordse trekpaard van Rik Poot weer helemaal in de lichtjes gewikkeld werd. De kerstsfeer is weer neergedaald in het centrum van de stad. Nu het vroeger donker en steeds kouder wordt worden de gezellige lichtjes in ondermeer de Leuvensestraat ontstoken. Laat die kerstsfeer maar komen!