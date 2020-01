Lichaam van vermiste Frederik Vanclooster (21) uit kanaal gehaald: “Alles wijst op ongeval” SHVM MKV HAA

05 januari 2020

12u00

Bron: Eigen berichtgeving, Belga, VTM NIEUWS, VRT 3332 Vilvoorde Frederik Vanclooster (21) is allicht om het leven gekomen na een val in het water. Dat meldt het parket Halle-Vilvoorde op basis van de eerste vaststellingen. De jongeman verdween op oudejaarsnacht tijdens een nieuwjaarsfuif in de directe omgeving. Zijn lichaam werd deze voormiddag door de brandweer uit het kanaal van Vilvoorde gehaald.

“Er zijn geen sporen van geweld aangetroffen op het lichaam en de jongeman was nog in het bezit van al zijn bezittingen”, zegt procureur Ine Van Wymersch. “Er is dan ook geen reden om kwaad opzet te vermoeden. Alles wijst op een ongelukkige val.”

Na de vondst van het lichaam werden een wetsarts en het gerechtelijk labo van de federale politie ter plaatse gestuurd om de eerste vaststellingen te doen. Morgen wordt nog een autopsie uitgevoerd om de juiste doodsoorzaak te achterhalen, aldus nog Van Wymersch. Daarbij is ook een toxicologisch onderzoek bevolen.

Duikers

Frederik Vanclooster (21) verdween op 1 januari na een nieuwjaarsfuif in De Kruitfabriek, aan de Steenkaai in Vilvoorde. Vrienden hadden hem daar voor het laatst gezien rond 3 uur, maar de jongeman uit Vilvoorde was nooit thuisgekomen.

“Vandaag is er puur fysiek gezocht door de duikteams van de brandweer, in de zone die we konden afbakenen op basis van het onderzoek en het sonarmateriaal”, zegt Alain Remue van de Cel Vermiste Personen aan VTM NIEUWS. In de loop van de voormiddag werd het lichaam van de jongeman aangetroffen in het water, in de directe omgeving van De Kruitfabriek. “Een duiker van de brandweer van Vilvoorde heeft het lichaam gevonden”, aldus nog Remue.

#Feedback - Het lichaam van Frederik VANCLOOSTER, verdwenen in Vilvoorde op 01/01/20, werd aangetroffen. Bedankt voor uw medewerking. Opsporingsberichten(@ politie_zoekt) link

Woensdagnamiddag en -avond - een dag na de verdwijning - doorzochten vrijwilligers al de omgeving. Donderdag werd ook een grote zoekactie gehouden, gecoördineerd door de Cel Vermiste Personen. Diezelfde dag en vrijdag werden met sonarboten en duikteams ook een groot deel van het kanaal Brussel-Schelde afgezocht. Maar die zoekacties leverden niets op.

Ouders

Gisteren zocht de federale politie met een helikopter de Zennebedding af, tussen Vilvoorde en het Zennegat in Mechelen. De Brusselse brandweer voerde ondertussen vrijwillig een zoekactie uit op het kanaal Brussel-Schelde, tussen het viaduct van de Brusselse Ring en de Kruitfabriek.

Na afloop van die speurtochten werd gemeld dat pas dinsdag opnieuw op het kanaal zou gezocht worden, maar gisteren bood de brandweer van Vilvoorde uit eigen beweging aan om vandaag toch verder te zoeken. Met resultaat. Na de vondst van het lichaam werden de ouders van Vanclooster, twee medewerkers van VRT NWS, meteen op de hoogte gebracht.

De openbare omroep reageert erg verslagen op het overlijden van de jongeman. “Dit is heel aangrijpend nieuws. We leven bij de VRT erg mee met de familie in deze moeilijke omstandigheden. In naam van onze getroffen collega’s vragen we dan ook om hun privacy te respecteren”, zo laat de openbare omroep in een korte mededeling weten.

VUB

Frederik Vanclooster (21) was masterstudent Computerwetenschappen aan de VUB in Brussel. Op het terrein van de universiteit vindt vandaag de Brussels Universities Cyclocross plaats. Voor aanvang van de wedstrijd werd een stiltemoment georganiseerd voor de overleden jongeman.

“Onze gedachten gaan uit naar de familie en vrienden van Frederik en naar iedereen die hem gekend heeft”, reageert rector Caroline Pauwels op VUBToday. “Het verlies laat ons stil worden. Op zo’n momenten vinden wij als universitaire gemeenschap ook steun bij en aan elkaar.”

Studenten kunnen voor steun terecht bij een studentenpsycholoog van de dienst studiebegeleiding. Dat kan via 02 629 23 06 en op het mailadres begeleiding@vub.be.

Scouts

Ook bij Scouts en Gidsen Vilvoorde is het verdriet groot. Vanclooster was een van de leiders van de Akabe-tak, de afdeling binnen Scouts en Gidsen Vlaanderen die zich inzet voor scouting voor jongeren met een handicap.

“De groepsleiding en de scoutsgroep zijn op dit moment niet in staat om hierop te reageren”, meldt de groepsleiding in een korte mededeling. “Het ongeloof en het verdriet zijn op dit moment veel te groot. De verslagenheid bij de scoutsgroep is momenteel onbeschrijflijk. Wel wensen we graag ter ere van Frederik mee te geven dat hij een zeer toegewijde en verantwoordelijke jongeman was die door iedereen geliefd was.”