Lezing over kunstenaar Rik Poot: hij liet meer na dan enkel kunst MKV

16 oktober 2019

19u00 0 Vilvoorde Dinsdagavond organiseerde de Heemkundige kring Vilvoorde Hertog Hendrik I voor de tweede maal een lezing over Rik Poot. De eerste maal was dat in een lokaal waar maar net 200 personen binnen konden en een deel helaas weer naar huis moest, deze keer was het in de feestzaal van het stadhuis te doen. “Er waren opnieuw 200 geïnteresseerden, al moesten er deze keer maar een tiental personen blijven rechtstaan”, zegt Annie Myten, die sinds kort bestuurslid is bij de kring en een bekend gezicht is als stadsgids in Vilvoorde.

Spreker van dienst was Gilbert Putteman. “Hij is kunstcriticus, vrederechter, persoonlijke vriend van Rik Poot en bovenal een geweldige verteller. Het was muisstil in de zaal en het publiek hing aan zijn lippen”, aldus Annie.

Buitenechtelijke zoon

Het ene na het andere nieuwtje deed zijn intrede. Zo gaat Putteman een boek uitbrengen waarin hij een stuk aan Rik Poot als inspirerend figuur wijdt. Hij organiseert volgend jaar een tentoonstelling in de Monnikenhoeve in Houtem waar momenteel restauratiewerken lopen. Daar worden 30 werken van Rik Poot tentoongesteld én eventueel verkocht. En last but not least: hij gooide zomaar even op tafel dat Rik buiten de twee (reeds overleden) kinderen uit zijn huwelijk nog een buitenechtelijke zoon heeft. Die laatste, Erik, was trouwens aanwezig en ging tijdens de lezing in gesprek met Gilbert. Wordt vervolgd...

Annie verrichtte eerder al opzoekingswerk rond Poot. “Dat komt doordat ik historicus ben van opleiding.” Ze werkt als expert ledenbeheer bij een zorgkas, is vrijwilliger bij de erfgoedcel zet zich in voor open monumentendag, gidst al vijf jaar in Vilvoorde, sinds kort ook op de waterbus en dan zijn we nog niet rond. “Eigenlijk zou er een gegidste Poot-wandeling moeten komen”, oppert ze samen met enkele andere stadsgidsen. “Ik ben er zeker van dat die er eens zal komen, al zal dat niet voor direct zijn”, zegt ze lachend.

Voor weetjes kan je wel altijd terecht op haar Facebookpagina Vilvoorde Weleer.