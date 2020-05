Leuvensestraat autovrij bij heropening winkels Margo Koekoekx

07 mei 2020

16u48 0 Vilvoorde Maandag 11 mei mogen alle handelaars heropenen. Goed nieuws, maar dat betekent natuurlijk ook goede voorbereidingen. De stad neemt dan ook haar voorzorgen door de Leuvensestraat autovrij te maken.

Om de social distancing te kunnen garanderen zal de verzinkbare paal omhoog gaan tussen 10u en 18u. Zo is de straat autovrij en kunnen mensen in de eventuele wachtrijen op de voetpaden plaatsnemen. De rijstrook is dan voorbehouden voor passanten. “Het is makkelijker om eerst de straat af te zetten en daarna eventueel open te stellen voor verkeer, dan maandag alsnog te moeten ingrijpen wanneer er te veel mensen bij elkaar zouden staan”, zegt schepen voor economie, Didier Cortois (Open Vld).

De stad roept op om maandag niet massaal naar de winkels te trekken. Burgemeester Hans Bonte (Sp.a): “De winkels openen op 11 mei en zullen ook de dagen en weken erna nog open zijn. Door gespreid te gaan winkelen, verkleinen we de kans dat het virus zich opnieuw vermeerdert, maar ook dat de wachtrijen aan de winkels absurd lang worden.”