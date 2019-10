Lerares-kunstenares Ash Bowland (29) giet online project in tastbare posterexpo ‘Off the, grid’ Margo Koekoekx

09 oktober 2019

15u38 2 Vilvoorde De Vilvoordse kunstenares Ash Bowland (29) stelt op 19 oktober in de Leuvense tentoonstellingsruimte Cas-co haar expo voor tijdens ‘Off the, grid’. Daarin kan je het resultaat bewonderen van haar nieuwste creatief project: THE ARCHIVE HOTEL. Ze werkte voor het project samen met andere kunstenaars en goot al het verzamelde materiaal in een postertentoonstelling.

THE ARCHIVE HOTEL begon eigenlijk als een online platform, en wordt nu tastbaar voorgesteld in ‘Off the, grid’. “Ik vroeg aan andere artiesten om inzicht te geven in hun werkproces”, vertelt Ash. “Welk onderzoek deden zij, welke collectie legden zij aan alvorens hun werk tot stand kwam? Ik heb hen gevraagd om al dat beeldmateriaal, en geschreven informatie uit boeken uit de bibliotheek bij elkaar te sprokkelden. Dat moesten ze vervolgens visueel op een A3 formaat weergeven.”

De eerste reeks met 10 artiesten staat reeds online, de tweede bijna. “Je vindt vaak boeken over kunstenaars hun werkproces en archief eens ze overleden zijn, maar waarom zou je daar op wachten?” De naam van het project THE ARCHIVE HOTEL heeft een specifieke betekenis. Het archief van de artiesten spreekt voor zich. Voor het woord ‘Hotel’ koos ze vanwege de gelijkenis. “Een hotel is een tijdelijke verblijfplaats, een tijdelijke thuis. Je betrapt jezelf er op vakantie misschien op dat je weggaat en zegt: ‘Ik ga naar huis’ terwijl je eigenlijk ‘Ik ga naar het hotel’ bedoelt, wat op dat moment jouw thuis is. Het is er een komen en gaan van mensen die elk hun spoor achterlaten en toch weer verdwijnen. Zo gaat het op een expositie of in een museum ook, mensen komen en gaan”, vertelt Ash.

Fotografie

Ash is een creatieve geest die dat in het dagelijks leven hoofdzakelijk doorgeeft aan jongeren. Ze geeft lessen Plastische Opvoeding op Virgo+ in Vilvoorde. Zelf volgde ze Audiovisuele vorming, waarna ze zich specialiseerde in fotografie. “Ik kon gewoon niet tekenen, zonder die vaardigheden met mijn handen, kwam ik snel uit bij fotografie. Daarvoor ging ik naar de academie in Antwerpen.”

Bij de vraag naar haar ultieme droom twijfelt ze eerst en vindt ze dat ze realistisch moet zijn. “Dag in dag uit alleen nog met kunstprojecten kunnen bezig zijn, dat is echt een droom. Al zou ik wel nood hebben aan het lesgeven. Ik vind het fijn en stimulerend, ook voor mezelf, om les te geven en op die manier met creativiteit bezig te zijn. Dan zou ik wel eerder aan een hoge school willen doceren, en dat doen voor een doelgroep die echt bewust kiest voor een kunstrichting.”

Ben je benieuwd naar het resultaat van haar online platform? Neem dan een kijkje op het platform: the-archive-hotel.com of op haar website ashbowland.com. Als je een uitstap maakt naar Leuven, neem dan even de tijd om Cas-co binnen te wandelen en ‘Off the, grid’ te bekijken.