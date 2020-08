Lees hier hoe u terechtkan bij het triagecentrum in Vilvoorde Margo Koekoekx

18 augustus 2020

12u16 9 Vilvoorde Vakantiegangers die terugkeren uit een rode zone vinden hier wat meer duiding over de gang van zaken. Het blijft van het grootste belang dat mensen die vermoedelijk drager zijn van het coronavirus zich niet aanmelden op de spoeddienst of aan het onthaal.

Wie naar het triagecentrum in Vilvoorde wil komen, kan dat niet zomaar doen. Net als vorige keer is een doorverwijzing essentieel. Of je kreeg een doorverwijzing van je huisarts, of je ontving een QR-code van de overheid nadat je terugkeert uit een rode zone uit het buitenland. Voordat je die laatste ontvangt is het nodig om je persoonlijke passengersform in te vullen. Dit is verplicht. Er hangt een boete aan vast indien je dit niet doet.

Wie een doorverwijzing naar het triagecentrum heeft kan zich aanmelden in de Gendarmeriestraat nummer 65. Daar ga je binnen op het verdiep -1 via de weg waar anders de ziekenwagens naar beneden rijden. Je wandelt in geen geval binnen via het onthaal. In de triagepost kan je je niet preventief laten testen op het virus.

Spoed

Wie naar de spoeddienst moet kan terecht op de nieuwe dienst langs de kant van de Sint-Jozefstraat. Het korte straatje om naar de Zenneparking te rijden. Dit is niet voor mensen die symptomen van COVID-19 vertonen.

Extra signalisatie voor beide diensten zal spoedig komen.

Wenst u contact op te nemen met het triagecentrum, dan kan dat via het nummer 0492 18 75 35. Het centrum is 7 op 7 bereikbaar tijdens de kantooruren.

Eerst bevond het centrum zich in CC Het Bolwerk. Dat is reeds enkele maanden niet meer het geval. Het triagecentrum is een samenwerking tussen AZ Jan Portaels, Harno, Zhorg vzw en stad Vilvoorde.