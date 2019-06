Leerlingen De Groene Planeet sluiten met groot voetbalfeest schooljaar af DBS

21 juni 2019

16u06 0 Vilvoorde Voor een groot voetbalfeest moest je vandaag op basisschool De Groene Planeet in Houtem zijn. “Onze school telt ongeveer 200 leerlingen waarvan het grootste deel opgroeit in een kansarme omgeving maar op het einde van het schooljaar spreken we met zijn allen de taal van ‘Koning Voetbal’”, zegt zorgjuf Danielle Crol.

Voor de vijftiende keer al werd het schooljaar afgesloten met een groot voetbaltornooi. “Meer dan 100 kinderen, van de derde kleuterklas tot het zesde leerjaar, schreven zich in. Daarnaast moesten leerlingen van het vijfde leerjaar de jonge kinderen coachen of arbitreren. Ouders en oud-leerlingen kwamen wedstrijdjes fluiten of supporteren.”

Het tornooi werd uiteindelijk afgesloten met een wedstrijd tussen ouders en leerkrachten. De beste coach, beste scheidsrechter en beste speler per reeks werden ook nog passend gehuldigd.