Langste lijst van radio Moetoen ooit: ‘Kermis top 300' op 1, 2 en 3 mei Margo Koekoekx

27 april 2020

14u19 2 Vilvoorde De jaarlijkse kermis met bijhorende paarden en hamburgers op de jaarmarkt kunnen niet doorgaan. “Maar wij willen niet dat mensen depressief worden in hun kot. Dus wij gaan drie dagen lang kermismuziek en andere feelgoodnummers op hen loslaten”, klinkt het bij de presentatoren van radio Moetoen. Zij laten hun grootste top ooit los op de luisteraars.

Maar liefst 300 nummers telt de grootste top ooit van radio Moetoen. “Die riepen we in het leven om de mensen een goed gevoel te bezorgen”, klinkt het bij Paul Peerlings, één van de oprichters van de zender. Nu de kermis en jaarmarkt niet kunnen doorgaan willen ze dat gevoel op een andere manier bij de mensen zien te krijgen. “We moeten in ons kot blijven en hopen dat mensen van daaruit meezingen en wie weet wel dansen.”

Gok wie op 1 staat

Alle presentatoren staken de hoofden bij elkaar om de nummers op te lijsten. “De luisteraars konden niet stemmen voor de lijst maar kunnen wel participeren door de nummer één te gokken. Wie juist gokt maakt kans op een leuke prijs, namelijk een bon bij Thermae Boetfort”, maakt Paul ons al warm. Hoe je deelneemtm kom je te weten als je naar de top 300 luistert.



“Voor mij moesten Summer Of ‘69 van Bryan Adams en Als een leeuw in een kooi van Willy Sommers er zeker in staan”, zegt Paul. “Maar, zij staan niet op nummer één. daarvoor geven we wel een tip weg: het is een Franstalig nummer.” De aftrap is vrijdag 1 mei om 11 uur en zondag net iets voor 18 uur horen we wie bovenaan de lijst prijkt.

Luister naar de ‘Kermis top 300' van 1 tot 3 mei op Moetoen en voel je goed in je kot! Stem af op fm 105.7, op fm 107.4 of luister online.