Lage-emissiezone nu ook voor Vilvoorde?

27 november 2019

17u57 0 Vilvoorde Verschillende steden en gemeenten volgen het voorbeeld van Brussel en Antwerpen in het creëren van een lage-emissiezone. Zo volgt ook Gent binnenkort. In Vilvoorde is het nog niet meteen aan de orde al bekijkt het bestuur wel hoe ze het CO2 probleem en de mobiliteitsproblematiek kunnen aanpakken.

Momenteel loopt een onderzoek naar mobiliteit in Vilvoorde. Zowel de verzadiging als de uitstoot zijn een pijnpunt. Op korte termijn ziet Vilvoorde vooral de ring met name de viaduct boven Vilvoorde en Machelen als probleem. “Al het zwaar verkeer dat die helling op trekt, dat is uitstoot van verkeer in het kwadraat”, klinkt het bij Hans Bonte (sp.a), burgemeester van Vilvoorde. Een eerste stap zou een snelheidsbeperking van 90 km/uur moeten zijn volgens hem. “Dat is makkelijk af te dwingen met ANPR camera's. De verkeersborden staan er al lang maar wie houdt er zich aan? Ofwel is het aan 5km/uur in de file staan ofwel vlammen ze erover. Het zou meer dan een slok op de borrel wegnemen aan uitstoot.”

Brussel gaat de LEZ ook uitbreiden en dat zal volgens Bonte ook gevolgen hebben voor Vilvoorde. Aan de ene kant wil Vilvoorde geen sluipweg voor zwaar verkeer rond Brussel worden. Aan de andere kant is een LEZ voor Vilvoorde niet ideaal wat bereikbaarheid betreft. Die bereikbaarheid is dan weer op te vangen door de ringtrambus. Het lopende onderzoek moet uitkomst bieden tegen de zomer van 2020.