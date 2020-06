Laatstejaars rollen De Zwierezwaai letterlijk uit: kinderen halen diploma in drive-through op Robby Dierickx

29 juni 2020

19u36 8 Vilvoorde Omdat een traditionele proclamatie door de coronamaatregelen verboden was, hebben de leerlingen van freinetschool De Zwierezwaai in Vilvoorde hun diploma maandagavond opgehaald op… wieltjes. Samen met hun gezin reden ze de school binnen met een wagen, een fiets, een step of rolschaatsen om het schooljaar letterlijk uit te rollen.



“We vonden het wat ongepast om – zeker na de bizarre maanden – afscheid te nemen van onze laatstejaars door hen hun diploma gewoon in de handen te duwen”, zegt directrice Heidi De Kerpel. “Bovendien wilden we de ouders ook nog eens zien. Daarom gingen we op zoek naar een alternatief voor onze traditionele proclamatie, die door de coronamaatregelen in het water viel. Plots kwamen we op het idee om een drive-through te organiseren.”

Speciaal schooljaar

Concreet kwam elk gezin maandagavond op een individueel toegekend tijdstip op wieltjes naar school. “Dat kon onder meer per fiets, per auto of op rolschaatsen zijn”, aldus nog de directrice. “Op een uitgestippeld parcours beleefden onze schoolverlaters op verschillende stopplaatsen iets leuks en werden ze door hun leerkrachten in de bloemetjes gezet. Ouders moesten hun eigen aperitiefschotel en een glas meenemen, zodat ze door ons bediend konden worden. Op die manier konden we onze laatstejaars dan toch nog een mooi einde van het speciale schooljaar aanbieden.”

In totaal namen zeventien leerlingen maandagavond afscheid van De Zwierezwaai.