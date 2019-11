Laatste rechte lijn voor Vilvoordse Vedetten naar hun wedstrijd “Deze training verliep dan toch eens zonder blessures” Margo Koekoekx

19 november 2019

11u06 0 Vilvoorde De Vilvoordse vedetten zitten in hun laatste rechte lijn naar hun wedstrijd voor het goede doel. Deze vindt plaats op 30 november. Nog geen ticket? Dan ga je je moeten reppen want de 1.250 plaatsen zijn zo goed als allemaal de deur uit gevlogen!

Maandagavond volgden we hun voorlaatste training. Althans dat dachten we, want ze kunnen er maar geen genoeg van krijgen en lassen komende zondag nog een extra training in. De hilarische rivaliteit in hun WhatsApp-groep loopt hoog op.

Kapper Sven is één van de twee trekkers en de motivatie druipt eraf. “Waar je je aan mag verwachten volgende week? Veel ambiance en de zwarte ploeg die wint natuurlijk! We willen dat iedereen, toeschouwers én spelers en bangelijke avond beleven. Als mensen smekend zeggen “Jullie doen dat volgend jaar toch opnieuw?”, dan is ons doel bereikt!”

1.000 vuvuzela’s

En die ambiance willen ze verzekeren. Hoewel er ‘maar’ 1.250 plaatsen zijn voorzien ze 1.000 kleine vuvuzela's, 1.000 klaphandjes, 1.000 vlagjes, 1.500 paar oordopjes -want het zal nodig zijn-, snoep en popcorn en nog een kleine attentie voor achteraf: 1.000 mini shampoo’s en balsems.

Blessures

Ze begonnen met een groep van 24 personen. Met hoeveel ze daadwerkelijk gaan zijn is nog niet duidelijk. “Ondertussen zijn we met 30 spelers, waaronder twee vrouwen en twee echte basketters. Maar echt elke training zijn er al afgevallen door blessures. Zo moest Dr. Jan De Meue het al laten afweten nog voor de eerste training goed en wel bezig was door een blessure aan de patellapees, onder de knie.”

Bijna 80 jaar

Ze zijn fier op elke speler die ze hebben kunnen strikken. “Van Hans Bonte had ik niet verwacht dat hij zou willen meedoen maar hij zag het meteen zitten en doet dat lang niet slecht!” Ze hebben ondertussen de ploegen samen gesteld en variëren met leeftijden tussen de 32 en 79 jaar. De jongste ‘vedette’ is geen Vedette- maar wel Pjeirefretter-brouwer Jens Leen en de eer voor de oudste en lang niet afgeschreven speler gaat naar Vic Leyers, voorzitter van Vidac.

Zotte ideeën

Sven Corbeel en Pieter Jacobs lanceerden eerder al zotte ideeën waar menig Vilvoordenaar op sprong zoals de WK-straat anderhalfjaar geleden. “We proberen onszelf elke keer te overtreffen en hopelijk lukt dat bij deze actie ook.”

Vier goede doelen

Was je nog niet mee voor welk goed doel ze spelen? Wel, ze kozen er niet één maar wel vier nl.: ‘t Vosje, Homevil, Bavi Jeugd en het Sinterklaascomité. Ze kozen voor deze vier uiteenlopende goede doelen om zo breed mogelijk te steunen maar ook om een zo breed mogelijk publiek aan te trekken. Wie nog wil meesteunen kan de laatste tickets voor €10 aankopen bij Kapper Sven en horecazaak Tante Germaine. De lijst met sponsors dikte aan tot 50 en de sponsors alleen al steunden voor 12.000 euro.

Het event gaat door in sporthal op het Slachthuisplein om 19u op 30 november.