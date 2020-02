Kunstwerk op ASIAT-site haalt vijfde stek in wedstrijd van Street Art Antwerp MKV

04 februari 2020

In 2019 verscheen er weer heel wat Street Art in het straatbeeld en dat is het getrainde en ongetrainde oog zeker niet ontgaan. Zo selecteerde Street Art Antwerp maar liefst 100 nieuwe werken en goot die vervolgens in een poll. Daaruit kwamen de 20 beste werken waaronder ook een werk op de Asiat-site in Vilvoorde. Daar siert een prachtige vis één van de muren. Het werk is van de hand van SMOK, een Antwerpse kunstenaar. Uiteindelijk haalde het werk een mooie vijfde plaats.

Hoewel alle werken van de handen van Belgische kunstenaars zijn, wil dat niet zeggen dat ze allemaal in België te spotten zijn. Zo zijn er ook exemplaren in Engeland, Frankrijk, Portugal en zelfs in Oekraïne.

Het hoofddoel is volgens de organisatie niet om een winnaar uit de bus te zien komen, maar vooral om de vele kunstwerken en urban art in de kijker te zetten.