KUL maakt ontwerp voor het hoogste gebouw, de ‘landmark’ van 4 Fonteinen Daarmee proberen ze projectontwikkelaar Matexi te overtuigen tot uitvoering Margo Koekoekx

13 februari 2020

19u34 0 Vilvoorde De nieuwe wijk 4 fonteinen in Vilvoorde schiet geleidelijk aan uit de grond. “Het is een grote site die bestaat uit verschillende projecten die gedurende de komende jaren ontwikkeld worden. Eén van die projecten komt nu in handen van de masterstudenten Architectuur van de KUL uit Schaarbeek”, aldus business manager van Matexi Klaas Lombaert.

Sinds enkele jaren merken we dat er vernieuwing zit aan te komen in de zone tussen de viaduct, de brug van Vilvoorde en de Schaarbeeklei. Project per project zal gerealiseerd worden met een oog voor de noden van een volledige wijk. “Alles moet in de buurt zijn wanneer je je woning daar buiten stapt. Cultuur, scholen, kinderopvang, woonzorgcentra, winkels,... echt alles moet geïntegreerd worden”, duidt Klaas Lombaert.

Hoger dan viaduct

Voor het eerst in de geschiedenis gaat Matexi zo nauw samenwerken met de KUL. De opdracht voor de masterstudenten luidt als volgt: vul project M4 zo goed mogelijk in. “Het eindresultaat moet future proof zijn, duurzaam en ruimdenkend. Door hen hierop los te laten hopen we op een open blik zonder beïnvloeding van studiebureau’s”, aldus Lombaert. Een klein detail: project M4 zal de landmark van de nieuwe wijk worden. Het heeft de capaciteiten om 23 verdiepen aan te kunnen en zou daarmee boven de viaduct kunnen uittorenen. De huidige plannen voorzien de start van de bouw in 2031.

De 30 studenten zakten donderdag af naar De Kruitfabriek om eerst een introductie en uitleg te krijgen over 4 fonteinen en gingen daarna op verkenning op de site. Eén van die 30 studenten is Hanne Deckers (22): “Het is voor het eerst dat we binnen deze richting effectief in contact komen met onze casus. Anders krijg je de informatie telkens informatief mee maar het is veel beter om echt in contact te komen met de omgeving.”

Carte Blanche

Wat de ruimte betreft krijgen ze volledig carte blanche. “Maken we daar woningen van of een openbaar gebouw, dat ligt allemaal in onze handen en moeten we samen beslissen”, klinkt het opgetogen.

Er zijn 6 thema’s waar de studenten aandacht voor moeten hebben: materiaalkeuze, energie, mobiliteit en water zijn er enkele van. “We werken als één groep aan het eindresultaat maar zijn in groepjes van 4 tot 5 personen verantwoordelijk voor telkens twee thema's. We hebben dertien weken tijd om het project uit te werken en die tijd gaat nu in. Spannend!”

De bedoeling is dat zij een duurzame oplossing kunnen voorstellen die Matexi overtuigt om effectief uit te voeren. “Liefst nog dat het overtuigt om de plannen meteen uit te voeren. Momenteel is het voorzien voor 2031, als we het daar op de tijdlijn laten staan moet het uiteraard future proof zijn”, besluit Lombaert. Ze wachten telkens zo lang mogelijk met het vastleggen van de plannen om zo goed mogelijk in te spelen op de noden die dan boven komen drijven.

Project ‘t Sas werd reeds gerealiseerd en het laatste zal waarschijnlijk in 2042 opgeleverd worden. Dat is afhankelijk van de verkoop, project per project.