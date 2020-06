Kruitfabriek wordt studeerplek Margo Koekoekx

05 juni 2020

17u42 0 Vilvoorde Sociale en culturele tempel De Kruitfabriek wordt studeerplek. Blokkers staan voor een zware periode. Wie zich thuis niet goed kan focussen op de dikke kleppers kan terecht in de Kruitfabriek. Zowel leerlingen secundair onderwijs als studenten hoger onderwijs kunnen op er afspraak studeren. Er is WiFi, toezicht en voldoende afstand voorzien.

“Het is essentieel dat jongeren bij het maken van opdrachten en bij het voorbereiden van examens, een comfortabele en veilige plek hebben om te studeren”, zegt schepen voor sociaal beleid en gelijke kansen Fatima Lamarti. “Niet alle jongeren hebben thuis een bureau, wifi of een eigen kamer waar ze rustig kunnen studeren. Daarnaast is verbondenheid erg belangrijk voor het welbevinden in deze stressvolle periode”.

De studieplek wordt voorzien in De Kruitfabriek is van 3 juni tot 25 juni 2020 elke dag open van 8.00 tot 23.00 uur.

Om een plaats te reserveren kan je contact opnemen met de dienst Gelijke Kansen door te bellen naar 02 255 46 89 of een e-mail te sturen naar michelle.klop@vilvoorde.be.