Kruitfabriek investeert in herbruikbare bekers Margo Koekoekx

25 oktober 2019

15u24 7 Vilvoorde Vanaf 1 januari 2020 is het gebruik van wegwerpbekers en blikjes volledig verboden op evenementen. Na de tritan bekers voor cava, wijn en speciaalbieren investeert De Kruitfabriek nu 7.000 euro in frisdrank- en bierbekers.

“In totaal zullen wij zo’n 5 à 6.000 herbruikbare bekers hebben”, vertelt Didier Cortois, één van de uitbaters van De Kruitfabriek. “Dat is nodig want het is onhaalbaar om tijdens een groot evenement de afwas te doen. Je moet dranken op een kwaliteitsvolle manier kunnen aanbieden. 100% hygiënisch werken en correct afwassen is een must. Vandaar dat we voldoende bekers moeten aankopen.”

Waarborg

Het is een serieuze investering maar hoogstnodig voor het milieu. “Voor onze tritan bekers -die al twee jaar in gebruik zijn- vragen we nu een jeton waarborg. Sommigen vinden dit onpraktisch maar nu het een verplichting wordt zal het overal zo zijn.” Momenteel zijn er veel meer aanbieders mee bezig omdat de vraag nu enorm is. De Kruitfabriek werkte voor zijn bekers nauw samen met brouwerij Maes Pils.

1.000 liter plastic

Om even te schetsen: Wanneer er een afterwork doorgaat in de kruitfabriek wordt er 1.000 liter aan plastic bekers geruimd. Dat gaat over slechts één evenement en geeft wat duiding aan hoeveel plastic er op één avond doorgaat. Vanaf 1 december kan je bij hen drinken uit de herbruikbare versie die afgewassen wordt. “Dat betekent dus een flinke extra personeelskost en een heleboel praktisch geregel. Maar dat nemen we er met de glimlach bij. We besparen immers aan de andere zijde op de kosten op afvalverwerking én hopen zo toch ook ons steentje bij te dragen in het grotere duurzaamheidsverhaal”, laten Julie Cluydts, Sven Mariën en Didier Cortois weten.