KOV vzw heeft er twee basisscholen bij Basisschool De Windroos in Machelen en de Parochiale Basisschool van Diegem smelten samen met KOV vzw Margo Koekoekx

06 januari 2020

19u03 0 Vilvoorde Katholiek Onderwijs Vilvoorde vzw, beter bekend als KOV vzw smelt samen met scholen uit Machelen en Diegem. “Gezien we de laatste 15 jaar meer en meer samen werkten met basisschool De Windroos van Machelen en de Parochiale Basisschool van Diegem was dit de logische volgende stap”, klinkt het bij algemeen directeur Johan Van Engelant.

Eén van de hoofddoelen is dat de middelen gebundeld kunnen worden. Zo kunnen leerkrachten en directies zich meer toespitsen op de pedagogische taken. “In een kleine scholengemeenschap moet een directie alles doen. Als je daar de directies van ontlast kunnen zij zich meer toeleggen op de leerlingen en hun leerkrachten. In een grote scholengemeenschap is er plaats voor een gebouwenfonds, een aparte boekhouding. etc. waardoor deze samensmelting zeker ten goede komt van de scholen”, licht Johan Van Engelant toe.

Voor de leerlingen zal er een makkelijkere doorstroom van het lager naar het secundair onderwijs zijn. Buiten dat en een nieuw logo zullen ze niet veel veranderingen ondervinden. Basisscholen De Windroos van Machelen en de Parochiale Basisschool van Diegem werkten namelijk al jaren lang steeds nauwer samen met het KOV vzw.

Klinken

Binnenkort kunnen ze op de inkanteling klinken want de leerkrachten en directies van basisschool De Windroos en de Parochiale Basisschool van Diegem zullen voor het eerst ook aanwezig zijn bij de grote nieuwjaarsreceptie.

Sinds 1 januari 2020 spreken we dus van Katholiek Onderwijs Vilvoorde-Machelen-Diegem vzw. Dat maakten ze 6 januari definitief door samen langs te gaan bij de notaris om de nodige documenten te vervolledigen.

Het Katholiek Onderwijs Vilvoorde-Machelen-Diegem vzw telt op dit moment 2612 leerlingen in het basisonderwijs, 2040 leerlingen in het secundair en bijna 700 personeelsleden.