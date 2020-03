KOV Vilvoorde: “Geef uw kinderen papieren zakdoeken mee naar school” Margo Koekoekx

02 maart 2020

14u51 0

Het KOV Vilvoorde verspreidt maatregels tegen het coronavirus via hun website. “Geef kinderen pakjes papieren zakdoeken mee en spoor hen ook thuis aan om geregeld de handen te wassen”, staat in de boodschap. “Als er meer maatregelen nodig zijn, zullen we niet nalaten om u op de hoogte te brengen. Momenteel is er geen reden voor paniek”, aldus Johan van Engelant, algemeen directeur KOV vzw.

Gisteren zat iedereen gekluisterd aan televisie en radio om op te volgen welke maatregelen getroffen worden op de eerste dag na de vakantie. Die waren gelukkig geruststellend. Kinderen kunnen gewoon naar school al wordt fysiek contact afgeraden. Handhygiëne is belangrijk op school en thuis en zieke kinderen moeten thuisblijven. De directie vraagt wel om kinderen die ziek worden tijdens de schooluren zo snel mogelijk op te halen en langs te gaan bij de dokter.