Koren Carmina en Cantabile brengen Requiem van Mozart voor scholen Margo Koekoekx

22 november 2019

18u20 0 Vilvoorde Vrijdagmiddag konden maar liefst drie Vilvoordse scholen genieten van een concert gegeven door twee koren. Carmina Kamerkoor uit Meise en Cantabile uit Hove zongen de longen uit hun lijf en doen dat dit weekend nog twee keer. De leerlingen gingen niet alleen luisteren, ze kregen ook les over Mozart en zijn Requiem.

Het College, Virgo+ en Technov zijn de aanwezigen van dienst op het vijfde scholenconcert in de Kerk Onze-Lieve-Vrouw van Goede Hoop in Vilvoorde. Hoewel een koor doorgaans niet het concert is waar de gemiddelde jongere naar gaat kijken, viel het concert goed in de smaak.

Verraste leerlingen

Amber Erbezci (15) zit in het vierde middelbaar en kreeg een uurtje les over het Requiem -de dodenmars- van Mozart. “We leerden o.a. dat het zijn laatste werkstuk was. Hij kon de opdracht slechts half afwerken gezien hij ziek was en overleed.” Zelf speelde ze ook al enkele stukken van Mozart tijdens haar examens piano op de muziekacademie. “Met de muziekschool ben ik even geleden ook al naar de film Amadeus gaan kijken in het Bolwerk. Ik verwacht dat we vandaag emotioneel geladen stukken gaan horen”, vertelt ze.

Ook Alice Asya (18) uit het zesde middelbaar klinkt enthousiast. “Klassieke muziek is niet het soort muziek waar ik naar luister maar het is zeker voor herhaling vatbaar. Het was leuk om dit met de school te doen.” Ze was vooral onder de indruk van de dirigent. “Hij beweegt heel veel met zijn armen en de mensen weten daardoor wat ze moeten doen. Interessant, want ik kan er zelf niets van begrijpen”, zegt ze verwonderd.

Educatief voor jeugd

Eén van de zangeressen, Joke Gauquie, geeft zelf les op Het College. “Zij ontwikkelde de lesmap om de leerlingen wat bij te brengen over Mozart en zijn dodenmars”, vertelt Susie Vertongen, voorzitster van het Carmina Kamerkoor. “Sommige klassen kregen vervolgens ook een opdracht tijdens het concert zelf.”

Concertweekend

Het Carmina Kamerkoor uit Meise en Cantabile uit Hove zongen voor de gelegenheid samen onder begeleiding van een gelegenheidsorkest. Samen klonken er wel 70 stemmen in de kerk. “Om de twee jaar organiseren we een scholenconcert in Vilvoorde. We zongen het Requiem voor de derde keer, al is het de eerste keer dat we dat voor een scholenconcert doen”, vertelt Susie “We repeteren al vanaf mei en brengen samen met Cantabile drie concerten dit weekend. Dat van vrijdagnamiddag speciaal voor de scholen, daarna hebben we nog twee avondconcerten op vrijdag en zaterdag.”

Wie geprikkeld raakte door het filmpje: het is nog niet te laat, je kan nog tickets bestellen. Dat doe je online via de website carmina.be.