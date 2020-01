Kopstuk drugshandel krijgt twee veroordelingen op één dag WHW

27 januari 2020

17u59 0 Vilvoorde Acht mannen die betrokken waren bij een grootscheepse drughandel zijn veroordeeld tot celstraffen tussen 1 jaar en 36 maanden. Ze waren onder meer actief in Vilvoorde, maar brachten ook in Opwijk, Meise, Merchtem en Strombeek-Bever cannabis en cocaïne aan de man. Kopstuk was volgens het parket de 28-jarige Abdelkarim E.Y. Hij kreeg 36 maanden cel. In een ander dossier kreeg hij 2 jaar.

E.Y. stond aan het hoofd van een professionele drugsbende, die vooral in Vilvoorde actief was. Zo rustte hij zijn ondergeschikten uit met zogenaamde “werkgsm’s”, die ze enkel mochten gebruiken voor de drughandel. Ze mochten ook niet met hun eigen wagens rondrijden, maar enkel met huurwagens. Voorts mochten ze enkel kleine hoeveelheden drugs en geld bij zich hebben. De drugs lagen opgeslagen bij een man die zelf niet dealde. Voor zijn rol in dit dossier kreeg hij 2 jaar cel.

Deze bende werd in 2016 opgerold, maar toen E.Y. in dat onderzoek was vrijgelaten zette hij zijn handel gewoon voort, weliswaar met andere dealers. Ditmaal werden de drugs opgeslagen bij een zieke man, die daarvoor betaald werd in cannabis, maar ook bedreigd werd. Hij kreeg een werkstraf van 130 uur. E.Y. kreeg 36 maanden cel.