Koning Leopold II verdwijnt uit stadsfeestzaal, samen met alle andere verouderde vorstenparen MKV

18 februari 2020

12u27 0 Vilvoorde De stad Vilvoorde gaat het schilderij van Koning Leopold II verwijderen uit het stadhuis. Sander Barrez (PVDA) haalde dat punt aan op de gemeenteraad. “Iemand die zoveel gruweldaden op zijn palmares heeft staan, hoort niet thuis in het stadhuis”, klonk het. Dat vond ook de meerderheid

Het stadsbestuur gaat zelfs nog een stapje verder. “We willen de stadsfeestzaal teruggeven aan de burgers”, zei Thomas De Mey (Open Vld) op de gemeenteraad. “Mensen die ons cultureel op de kaart zaten, bekende Vilvoordenaren,... noem maar op. We willen hen een plek geven in de stadsfeestzaal. Op welke manier we dat zichtbaar zullen maken moet nog blijken.” Alle vorstenparen behalve koning Filip en koningin Mathilde zullen dus verdwijnen uit de feestzaal. Ze zullen wel aanwezig blijven in het stadhuis, maar op een minder opvallende plek.

Aimen Horch (Groen) haalde aan dat het wel belangrijk blijft dat de geschiedenis niet in de doofpot verdwijnt. “Een informatiebordje voorzien bij de schilderijen is misschien ook een optie. Zo wordt Leopold II niet geëerd als vorst, maar gaat de geschiedenis ook niet verloren.”