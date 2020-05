Konijnenverhaal krijgt happy end: nieuw vriendje voor King Julien die zijn maatje na ontvoering en gevecht met vos verloor Margo Koekoekx

01 mei 2020

07u49 1 Vilvoorde King Julien en Prince Harry zijn de twee Vlaamse Reuzen die enige tijd geleden gestolen werden uit de tuin van Glenn Peeters (26) en Fendi De Souter (24) uit Houtem. De konijnen werden op een nacht met hok en al ontvoerd. Enkele dagen later vonden ze de konijnen -zonder hok - terug. King Julien zat in de tuin van de buren, Prince Harry is waarschijnlijk door een vos gedood.

Het koppel wilde kost wat kost een nieuw vriendje voor hun grijze Vlaamse Reus. “We hoorden dat konijnen soms sterven uit eenzaamheid als ze hun vriendje missen”, zei Glenn toen. Daarom brachten ze King Julien naar Het Konijnenhof in Stekene. In dat opvangcentrum, waar afgedankte konijnen terecht komen, kon King Julien ‘koppelen’ aan een ander konijn. “Uiteindelijk is zijn oog gevallen op een klein hangoortje van ongeveer 3 jaar oud. Het meisje luistert naar de naam ‘Sienna’. Ze was erg ziek, maar werd door het Konijnenhof helemaal opgelapt.” Sinds een week zitten de twee samen in Vilvoorde. Omdat het oude hok nog altijd spoorloos is, hebben ze ook een nieuw stekje gekregen. Ze zitten nu veilig binnen.