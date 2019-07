Koers en mosselen vallen in de smaak DBS

09 juli 2019

17u56 8 Vilvoorde Het was dinsdagmiddag weer genieten van koers én mosselen in Houtem. De Grote Prijs voor Elite en Profs, in de volksmond beter bekend als de Mosselkoers, was er toe aan de 76ste editie.

Ondanks de concurrentie van de Tour waren de wielerliefhebbers dinsdagmiddag weer trouw op post voor een paar uurtjes koersplezier rond de kerktoren in Houtem. Onder een aangename zomerzon moesten de 111 deelnemende renners achttien plaatselijke ronden afleggen, goed voor 163 kilometer. In café ’t Voorhof werd intussen de ene pot dampende mosselen na de andere geserveerd. En ook dit jaar vielen die in de smaak. De organiserende wielerclub Sport Voor Allen toonde zich tevreden met de opkomst.