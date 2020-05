Kodaksite maakt plaats voor Groenloo op Koningslo Margo Koekoekx

11 mei 2020

18u29 0 Vilvoorde De inplanting van de informatieborden geeft de start van Project Groenloo in Koningsloo aan. Volgens de huidige plannen is de nieuwe bijna-energieneutrale zone met 220 wooneenheden en een park van bijna 2 hectare klaar in 2026. Momenteel zijn slechts drie projecten van hetzelfde kaliber in de maak in Vlaanderen.

In 2017 koos stad Vilvoorde de herbestemming van de voormalige Kodaksite in Koningslo. De keuze tussen een industriële- en residentiële herbestemming viel op dat laatste. Nu pakt Acasa uit met de plannen voor de toekomst. 220 wooneenheden waarvan 58 eengezinswoningen en 162 appartementen en een park van 1,9ha gaan daar een innoverend woonproject worden. 90% van de parkeergelegenheid zal zich trouwens onder de grond bevinden.

De verkoop start waarschijnlijk aan het einde van dit jaar en de eerste spade gaat in de zomer van 2021 in de grond. Acasa had normaal een informatiemoment met de buurtbewoners in maart, maar daar stak corona een stokje voor. “We probeerden een zo duidelijk mogelijke website te maken waar hopelijk al hun vragen beantwoord worden. En anders mogen ze ons zeker contacteren. We moeten hen nu op een andere manier zien te bereiken”, vertelt Timothy Jacob van Acasa.

Momenteel is 52% van het domein verhard, in de toekomst zal dat slechts 24% zijn Timothy Jacob

Timothy Jacob van Acasa: “Naast appartementen en huizen is er nog 200m2 ruimte voor lokale handel. Dat kan bijvoorbeeld een tandartspraktijk of een notaris betreffen. En we bekijken ook de mogelijkheden tot het herinplanten van fitnesszaak Jalifit. Het zou fijn zijn moest zij met haar levendige zaak op post kunnen blijven.”

Groen en onverhard

Als Groenloo, het project dat duidelijk verwijst naar Koningslo in de naam, klaar is zal het terrein voor 76% onverhard zijn tegenover de 48% dat dat nu het geval is. “Daarvoor werkten we nauw samen met stad Vilvoorde. Zij schakelde een experten in.”

Bijna-energieneutraal

“Al het hemelwater zal ter plekke blijven. Een deel zullen de bewoners gebruiken zoals dat tegenwoordig de norm is bij nieuwbouwprojecten, denk aan toiletgebruik en dergelijke. Het ander deel wordt deels opgeslagen in een bufferbekken en het overige regenwater infiltreert opnieuw in de bodem”, legt Timothy Jacob uit. Verder doen ze beroep op warmtepompen en zonnepanelen om energie op te wekken.

Politiekantoor

De hoek van het domein zal gemarkeerd worden door het nieuwe politiekantoor van Koningslo. Momenteel zitten zij al in een mobiel kantoor op het domein, in de toekomst huizen zij in een gebouw op de hoek van de Steenstraat en de Streekbaan.

In afwachting zijn de bestaande twee kantoorgebouwen in de Steenstraat beschikbaar voor alternatief gebruik laat Timothy Jacob weten. “Een kunstenaar uit de buurt of een toneelvereniging is vrij om ons te contacteren. De gebouwen staan toch leeg. Momenteel is het oude centrum en aanpalende basisschool De Puzzel gesloten en komen zowel zij als de plaatselijk turnkring tijdelijk naar deze gebouwen. Als ze tijdelijk nog kunnen dienen tot het nieuwe centrum verderop klaar is, staan we daar zeker voor open.”

IKEA of industrie

De stad overwoog om een vernieuwde industriezone in te richten maar besloot dit niet te doen. Zowel de extra verkeersbelasting als eventueel druk en zwaar verkeer dat teweeggebracht zou worden door een logistieke vestiging zouden nefast zijn voor de buurt. Eveneens klonk de komst van een nieuw IKEA-filiaal even in de wandelgangen.

De bouw van het project is gespreid in vier fasen waardoor de gebouwen aan de kant van de Steenstraat de eerste jaren blijven staan. “Op die manier beperken we de lawaaihinder voor de bewoners daar”, legt Timothy Jacob uit.

Tegemoetkomingen aan buurt

Er vloeide al heel wat inkt over de herbestemming van het gebied maar het ruimtelijk uitvoeringsplan werd dan toch goedgekeurd. Volgens Burgemeester Hans Bonte lukte dat dankzij de tegemoetkomingen aan de buurtbewoners. “Acasa maakte de zone nog duurzamer dan eerst op de plannen stond, terwijl dat masterplan uit 2017 al erg groen was alvorens zij de grond opkochten. Het domein stond al jaren leeg dus het actiecomité vreesde dat er sowieso overlast zou volgen bij herbestemming van het gebied. Zowel in het geval van industriezone als woonzone want beiden brengen extra verkeer mee. Het aantal woonentiteiten werd teruggeschroefd en Acasa zet maximaal in op invalswegen voor fietsers en lage mobiliteit wat auto’s betreft.”