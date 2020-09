Kinderen op de rode loper en in feesttenue: 1 september gaat niet onopgemerkt voorbij bij basisschool De Puzzel Margo Koekoekx

10u48 8 Vilvoorde Bij stedelijke basisschool De Puzzel werden de leerlingen vanochtend feestelijk ontvangen. Ballonnen, een rode loper, muziek, verklede leerkrachten én de voorstelling van het nieuwe jaarthema: ‘De Puzzel Got Talent’. Lachende gezichten bij kinderen, leerkrachten en ouders. Die laatsten pinkten soms een traantje weg nu ze hun kinderen na enkele maanden weer zien wegwandelen.

De leerlingen van basisschool De Puzzel wandelen vanochtend het nieuwe schooljaar tegemoet. En dat op een rode loper. De leerkrachten staan verkleed op de speelplaats om de leerlingen met veel liefde te ontvangen. De muziek zorgt voor een vrolijke noot en de leerlingen starten de dag met een gezamenlijk moment. Zoals elk jaar stellen ze daarbij het nieuwe jaarthema voor. Deze keer gaan de leerlingen op zoek naar hun eigen talent in het jaarthema: ‘De Puzzel Got Talent’. “Normaal is dat een moment met de ouders erbij. Deze keer moeten zij buiten aan de schoolpoort blijven”, zegt juf Line (36) die de kinderen mee onthaalt aan de poort.

Vuurdoop

Directrice Ilse Boone (48) had het afgelopen jaar wel een stevige vuurdoop. “Het was een heel heftig jaar, zeker voor mijn eerste jaar als directrice. Met zo’n top team viel dat gelukkig mee. Iedereen stelde zich flexibel op en zette z’n beste beentje voor met het geven van online lessen”, vertelt ze. “Toch zijn we allemaal heel blij dat we onze leerlingen weer bij ons in de klassen hebben. Dat blijft een groot verschil, hoor.”

(Lees verder onder de foto)

Eindelijk weer contact met vrienden

De leerlingen zijn al even enthousiast. Ze wandelen allemaal met de glimlach op het gezicht de schoolpoort binnen. Zo’n lange vakantie vond Axel (11) uit het zesde leerjaar wel eens leuk. “Al begon het toch echt wel te lang te duren hoor. Ik miste mijn vrienden vooral heel erg! Eindelijk zie ik hen terug”, zegt hij blij.

Met haar 470 leerlingen is De Puzzel een van de grotere lagere scholen van Vilvoorde. 370 van hen komen naar de school in de Streekbaan op Koningslo. De andere 100 leerlingen zitten in de vestiging aan de Romeinse Steenweg.

Intussen werken ze nog hard aan de nieuwe sportzaal en staat er nog een renovatie van het oude gebouw op de planning.