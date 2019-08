Kinderen bestolen tijdens vakantiekamp: dieven aan de haal met zakgeld, gsm’s en portefeuilles Dimitri Berlanger

21 augustus 2019

09u00 0 Vilvoorde Dieven hebben dinsdag op klaarlichte dag hun slag geslagen tijdens het vakantiekamp in de Portaelsschool in Vilvoorde. Terwijl de 9 tot 13-jarigen bezig waren met een activiteit, werd geld voor drankjes, portefeuilles en gsm’s uit de rugzakjes van de deelnemende kinderen, animatoren en begeleiders gehaald die ze in de cafetaria hadden achtergelaten.

In de Portaelsschool in de Spiegelstraat is sinds maandag het kinderkamp ‘Dolle Tienerdagen’ bezig van de organisatie JCW (Jeugd, Cultuur en Wetenschap). Het thema is ‘Toy Stories’. Daarbij wordt op zoek gegaan naar de verhalen achter het speelgoed en gaat men er zelf mee aan de slag. Zo maken de kinderen een eigen Pacman-spel en bouwen knikkerbanen. Wat een leuke week moest worden is al na de tweede dag uitgedraaid op een kleine nachtmerrie.

De persoonlijke en waardevolle spullen waren even onbewaakt achtergelaten in de cafetaria. Bij hun terugkeer na een activiteit in het naastgelegen lokaal stelden de begeleiders vast ze beroofd waren. In totaal zou zakgeld van minstens tien van de twintig kinderen ontvreemd zijn, net als gsm’s, portefeuilles en bankkaarten van de animatoren en begeleiders zelf. De diefstal zorgde uiteraard voor heel wat beroering.

De inbrekers werden niet opgemerkt. Er werd iemand gespot die wegliep op de speelplaats maar doordat de inschrijvingen in de Portaelsschool ook volop bezig zijn is het niet zeker dat die er effectief iets mee te maken had.

De politie van de zone Vilvoorde-Machelen kwam ter plaatse en onderzoekt de zaak.