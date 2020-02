Kermis en Carnaval staan bijna voor de deur Margo Koekoekx

09 februari 2020

12u11 0 Vilvoorde Carnaval staat voor de deur en dat zullen ook de Vilvoordenaars geweten hebben. Van zaterdag 22 februari tot en met zondag 1 maart 2020. Bezoekers kunnen zich verwachten aan een kermis, de stoet en een beertjesworp.

Schepen voor jeugd, sport en cultuur Moad El Boudaati kijk er alvast naar uit: “Carnaval is en blijft een mooie traditie, ook in Vilvoorde. Het is één van de activiteiten die vele Vilvoordenaars samen op de been brengt om te genieten van een kleurrijke parade.”

Stoet

Wie de stoet van dinsdagavond 25 februari niet wil missen ziet maar best dat hij of zij vanaf 19u33 klaar staat. Zowel Vilvoordse als ook andere carnavalsgroepen uit Vlaanderen gaan deelnemen. Het parcours loopt van de Mechelsesteenweg over de Rooseveltlaan, de Nowélei, de Leuvensestraat, de Campionlei en zal eindigen ter hoogte van Virgo+ op de Rooseveltlaan. Daar zal ook het podium staan waar de carnavalsgroepen zich presenteren voor de jury. Onmiddellijk na de stoet vindt de paardenkoppenworp plaats aan dit podium.

Beertjesworp

Woensdag 26 februari 2020 om 16.30 uur aan het podium op de Rooseveltlaan naast de kermis. Dankzij de inzet van de foorkramers wordt dit een kinderdag en kan kunnen de kinderen genieten van de beertjesworp.

Kermis

De kermis staat van zaterdag 22 februari tot en met zondag 1 maart op de Rooseveltlaantussen de J.B. Nowélei en de Guldenschaapstraat.