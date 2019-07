Kelders ondergelopen in Vilvoorde door geblokkeerde Trawoolbeek JCV

28 juli 2019

15u35 7 Vilvoorde In een aantal straten in Vilvoorde zijn zaterdagavond enkele kelders onder water gelopen omdat de Trawoolbeek en de Zenne de toevloed aan water niet konden slikken. In totaal kreeg de brandweer een tiental meldingen binnen.

De brandweer moest zaterdagavond een tiental keer uitrukken voor oproepen voor wateroverlast in de Trawoolstraat, de Parkstraat en de Vissersstraat in Vilvoorde. Bij Jean Debulpaep stond 15 centimeter water in de kelder. “De brandweer is mij komen verwittigen en die hebben dat opgelost”, zegt hij. “De buren hebben mij nog geholpen met de toegang. Grote schade is er niet, want we hebben hier al geleerd om in onze kelders alles op een verhoog te zetten. Veel mensen in de straat zijn op vakantie, ook mijn buren. Dat zal wel een onaangename verrassing zijn als ze terugkomen. Bij hen raakte de brandweer niet binnen.”

Geblokkeerd rooster

Het is niet de eerste keer dat de Trawoolbeek voor problemen zorgt. “De beek zorgt al lang voor problemen”, zegt buurtbewoner Marc Baert. “Die komt even verderop uit in de Zenne, maar omdat de doorgang daar afgesloten is met een rooster, raakt dat snel verstopt. Vroeger kon de brandweer dat rooster nog omhoog heffen, maar nu hebben ze een boom geplant die in de weg staat.”

Langs de oevers was zondag nog te zien dat het water sterk steeg. “Het water in de sierarm kwam zaterdag tot boven het houten pad dat ernaast ligt”, zegt Baert. “Vroeger stonden er onder de brug een aantal motoren, maar die zijn gestolen. Het water stroomt hier ook met een groot debiet door. Dat is moeilijk onder controle te houden. Maar al de zaken die hier de afgelopen jaren gebouwd zijn, hebben er weinig goed aan gedaan.”