Kat loopt dubbele breuk in achterpoot op na zesdaags avontuur in boom DBS

26 juli 2019

09u34 14 Vilvoorde Het katje dat donderdag na zes dagen uiteindelijk uit een boom is gered, houdt aan haar avontuur serieus wat averij over. Het diertje dat aanvankelijk nog was weggelopen nadat het vanop 15 meter hoogte naar beneden was gesprongen, kon uiteindelijk toch gevat worden en werd naar een dierenarts gebracht. Daar bleek dat ze een dubbele breuk in haar linker achterpoot heeft opgelopen.

De poes zat al sinds zaterdag 15 à 20 meter hoog in een boom achter een appartementsgebouw op de Bavaylei. Omhoog klimmen was voor haar geen probleem maar afdalen was dat dus wél. Voor de brandweer bleek de plek niet effen genoeg om de ladderwagen te kunnen inzetten. Na een oproep op HLN.be kreeg dierenvriendin Linda Moreels van de vzw Nine Lives van over heel Vlaanderen oproepen van mensen die massaal hun hulp aanboden.

Na diverse pogingen was het uiteindelijk was boomklimmer Kristof Vancuynebroeck die tot boven de kat kon klimmen. “Hij heeft geprobeerd haar zo te pakken te krijgen maar ze kroop van angst naar de fijne uiteinden van de takken”, doet Linda het relaas van de spannende momenten. “Op een bepaald ogenblik is ze dan van op ongeveer 15 meter hoogte naar beneden gesprongen waarbij haar val deels werd gebroken door de takken. Kristof zag haar van boven uit op haar vier pootjes terecht komen en wegrennen...”

In shock

De eigenaar heeft de kat uiteindelijk in zijn tuin gevonden. “We zijn er mee naar de dierenarts gereden. Jammer genoeg bleek mijn vermoeden te kloppen: ze was in shock en heeft een dubbele breuk in haar linker achterpoot. Het is een ernstige breuk in die zin dat we nog niet weten of haar pootje met vijzen kan aaneen gezet worden. Een amputatie is niet uitgesloten. Vandaag wordt ze al geopereerd. We hopen uiteraard op het beste.”

Het blijkt overigens al de derde keer te zijn dat de poes in die boom is terechtgekomen. “Telkens opgejaagd door een krolse kater van de buren. Overigens hadden we haar gisterenavond sowieso kunnen bevrijden? Kort nadat de boomklimmer haar uit de boom had bevrijd kwam ook de klimploeg van brandweer Zaventem/Vilvoorde toe. Naast ‘held van de dag’ Kristof wil ik ook hen bedanken”, aldus nog Linda.