Kapsalon breidt uit... in garage van buurman: “In ruil voor gratis knipbeurt voor zijn vrouw” Telefoon staat roodgloeiend voor afspraken Margo Koekoekx

14 mei 2020

17u56 40 Vilvoorde Kapper Sven Corbeel uit Vilvoorde zit op hete kolen om er weer in te vliegen. Hij neemt zelfs de garage van zijn buurman Luc De Doncker in, in ruil voor een kapbeurt voor diens vrouw. Hij deed aanpassingen aan zijn zaak voor 3.000 euro. De telefoon staat intussen roodgloeiend.

“Sinds gisteren weet ik dat ik maandag effectief weer mag openen. Ik kreeg al 200 telefoontjes en sta momenteel tot half juni volledig volgeboekt”, zegt Sven. Zijn team van acht kappers zal maximaal met zes tegelijk werken. Twee van hen verhuizen naar de aanpalende garage. “Die hebben we zo ingericht dat we er twee klanten kunnen brushen.”

In de zaak komen nog glazen wanden. Plexiglas is statisch en zou het haar alleen maar aantrekken. Verder heeft hij 2.000 wegwerpkapmantels, ligt er een thermometer klaar, zit het kappersmateriaal in een ontsmettingsmiddel, stikte zijn vrouw mondmaskers en staat wel 50 liter handgel klaar voor de klanten. “Normaal komen er per half uur zeven klanten binnen en werken we hier met acht tegelijk. Nu zijn het er vier per half uur en kunnen klanten voor het brushen naar de omgebouwde garage”, zegt hij popelend.

Bloemstukjes in plaats van magazines

Toch voelt het voor hem toch wat vreemd aan: “Geen koffietjes, geen ‘boekskes’ voor de klanten, dat is toch wat vreemd. De planken zijn leeg. Ik heb dan maar aan Stephan van Bloemen Orchis-Raes gevraagd om wat bloemstukjes, zodat het er wat fleuriger uitziet.”