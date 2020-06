Kanaalzone lijkt wel festivalweide sinds versoepeling: “Gooi picknickafval in de vuilnisbak of neem het mee naar huis” Margo Koekoekx

04 juni 2020

16u31 0 Vilvoorde Sinds de bubbels van vier personen een feit zijn is de kanaalzone soms net een festivalterrein. Overal liggen blikjes, plastic zakken, pizzadozen en andere rommel. De vrijwilligers en stadsdiensten halen twee tot drie keer meer afval op dan anders.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“We zien hier echt van alles. Ik giet soms hele flessen cola leeg om de zak licht te maken. Die wegen aan het einde van onze ronde wel wat”, getuigt Wim Achten. “De grootste vondst die ik deed was een grote televisie. Maar nu is het bijna allemaal picknickafval. Het is echt een schande”, klinkt het bij Yves Lambrechts die het team sinds twee jaar vervoegt.

Sommige mensen verklaren ons gek omdat we andermans vuil oprapen, maar wij willen in een propere omgeving wonen vrijwilligers Vilvoprikkers

Bij het kanaalpark hebben ze een uitgekiende beurtrol om de zone aan de oever en een stuk van de Havenstraat proper te houden. “Maar soms hebben we net alles opgekuist en ligt het er de dag erna alweer onherkenbaar bij. Het is niet te geloven”, zeggen Linda Notebaert en Gilbert Deknop. “Sommige mensen verklaren ons gek omdat we andermans vuil oprapen, maar wij willen in een propere omgeving wonen. Als het allemaal zou blijven liggen gaat het enkel maar criminaliteit met zich meebrengen.”

De bubbel van vier en het mooie weer

“Het mooie weer lokt de mensen weer uit hun kot. Dat snap ik volledig, maar mensen moeten wel hun vuiligheid in de vuilnisbakken deponeren of mee naar huis nemen. Die mentaliteit, dat moet echt anders”, roept schepen voor Openbaar Domein Katrien Vaes (Open Vld) op. “We hebben in het kanaalpark alleen al 25 vrijwilligers en zij doen dat supergoed. De stadsdienst heeft een goed contact met hen ook. Maar voor hen is dit natuurlijk niet leuk. Het is nu echt dweilen met de kraan open.”

Vrijwilligers gezocht

Het materiaal dat de vrijwilligers gebruiken wordt ook aangereikt door de stad. De stadsdiensten nemen de speel- en sportvelden onder de brug voor hun rekening, legen de vuilnisbakken en halen de roze zakken op die de vrijwilligers mogen gebruiken. Zie je een gevulde roze zak? Dan weet je waar een vrijwilliger de handen uit de mouwen stak.

De kanaalzone valt nu hard op maar het is een algemeen probleem. De stad heeft nu zo’n 175 vrijwilligers en zou graag de kaap van 200 overschrijden, wie zich geroepen voelt kan zich zeker aanmelden.