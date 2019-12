Kampenhout en Steenokkerzeel vervoegen Huisartsenwachtpost in AZ Jan Portaels MKV

13u15 0 Vilvoorde Vanaf 3 januari 2020 kunnen ook inwoners van Steenokkerzeel en Kampenhout terecht in de Huisartsenwachtpost in Vilvoorde. Daar staat sinds juni 2019 een team klaar om dringende medische zorgen te verstrekken aan inwoners van Vilvoorde, Zaventem, Strombeek-Bever en Machelen. Binnenkort komen daar dus twee gemeenten bij.

Het huidige team bestaat uit ongeveer 60 huisartsen, waarvan enkelen niet actief zijn o.w.v. hun leeftijd of ziekte. Zij zullen versterkt worden door 15 tot 20 huisartsen uit Kampenhout en Steenokkerzeel.

Wie mobiel is kan zich aanbieden in de Huisartsenwachtpost in het AZ Jan Portaels. “Lukt dat niet, dan kunnen patiënten nog steeds beroep doen op een huisbezoek zoals dat nu ook het geval is”, legt voorzitter van de huisartsenkring Dr. Geeraerts uit.

Eerste zes maanden

“In de zomerperiode was het nog vrij rustig. Over het algemeen doen minder mensen dan beroep op een huisdokter in het weekend en mensen moesten ook nog wat hun weg vinden naar de wachtpost”, aldus Dr. Geeraerts. “We verspreidde de informatie via verschillende fora en merken dat ook mond-aan-mond reclame zijn werk doet.” Het verhaal blijkt positief te zijn aan twee kanten. De dokters zijn minder frequent van wacht en er zijn amper wachttijden voor de patiënten. “We merken een gunstige evolutie en hopen op hetzelfde elan verder te gaan”, besluit hij.

De wachtpost is geopend van vrijdagavond 19 uur tot maandagochtend 8 uur en op feestdagen vanaf de vooravond om 19 uur tot de ochtend na die feestdag 8 uur. Adres: Gendarmeriestraat 65, 1800 Vilvoorde

