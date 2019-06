Kadavers van duiven uit netten onder brug gehaald Dimitri Berlanger

05 juni 2019

17u09 0 Vilvoorde De stadsdiensten hebben vandaag de kadavers van een tiental duiven verwijderd uit de netten onder de kanaalbrug van de Vuurkruisenlaan. De dieren raakten erin verstrengeld en bekochten dat met hun leven. “We willen nu zo snel mogelijk een diervriendelijke oplossing”, zegt schepen van Dierenwelzijn Jo De Ro (Open Vld)

Inwoners die naar omhoog keken op de parking of de jongeren die voetbalden op de speelpleintjes onder brug werden al een tijdje geconfronteerd een lugubere aanblik boven hun hoofd. De netten, die er waren gehangen om te vermijden dat de duiven er zouden broeden, schieten hun doel iets te ver voorbij. Doordat de netten intussen versleten zijn, ontstaan er gaten waar de duiven zich toch in wagen. Een tiental duiven kwam op die manier vast te zitten en stierf een vreselijke dood.

Dierenliefhebbers schreeuwden al hun afschuw uit op sociale media en de stad maakte melding van het probleem bij het Agentschap Wegen en Verkeer. Vandaag werden alvast de kadavers verwijderd door de stad zelf. “Die brug is van het Vlaams Gewest maar wij hebben toch al beslist om die dode dieren zelf weg te halen”, zegt schepen Jo De Ro. “We willen nu in overleg met Vlaanderen zo snel mogelijk komen tot een betere oplossing. Die netten hangen er niet zomaar. Anders hangen de auto’s op de parking en de speelpleintjes binnen de kortste keren vol duivenpoep. Maar er moeten wel andere manieren zijn om dat te voorkomen. Er zijn al wat suggesties binnengekomen van dierenvrienden. Ook een ander soort netten is een optie. Maar dat moeten we dus nog bekijken.”